LeVar Burton n’a montré aucune confusion sur son Jeopardy ! apparence d’hébergement. Il veut le travail, il a besoin du travail, le travail est le sien s’il a son mot à dire à ce sujet. Pour l’instant, l’ancien de Star Trek et l’animateur de Reading Rainbow n’est qu’un invité hôte de l’émission, mais il garde espoir.

Burton admet qu’il n’était pas facile de suivre les chaussures de l’animateur décédé Alex Trebek, l’ombre et le rythme de l’émission projetant une ombre lourde. Cela a conduit à un début difficile pour ses enregistrements, selon une conversation dans le Seattle Times.

Je peux enfin parler de mon Jeopardy ! expérience… mais vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole !#bydhttmwfi@Jeopardy https://t.co/zif0azWxsQ – LeVar Burton (@levarburton) 23 juillet 2021

“Être à la maison, c’est comme une demi-heure vraiment détendue, mais ce n’est pas du tout détendue”, a déclaré Burton au point de vente. “Vous ne pouvez pas laisser votre concentration baisser pendant une nanoseconde.”

Pour Burton, il avait heureusement quelqu’un dans les coulisses qui pourrait l’aider à corriger le tir avec quelques critiques honnêtes : sa femme Stephanie Cozart Burton. Elle s’est maquillée dans les coulisses et a offert de l’aide pendant une pause de production.

« J’ai sauté d’avions. J’ai marché sur des charbons ardents. C’était un vrai défi. Tout d’abord, parce que (Jeopardy !) est singulier dans la culture et ce que cela signifie pour les gens dans leur vie quotidienne Et le fait qu’il n’y ait que deux hôtes qui se soient déjà tenus à cet endroit”, révèle Burton. « La pression, la tendance naturelle était de vouloir être à la hauteur de l’exemple d’Alex, son héritage. J’ai eu, comme tous les animateurs, un jour de répétition et le lendemain j’ai tourné cinq épisodes de Jeopardy ! premier épisode et j’ai dit à Stéphanie : « Eh bien, comment j’ai fait ? » Elle a dit, ‘ehhh.’ Maintenant, c’est une femme qui m’aime assez pour me dire la vérité. Elle a dit que ce n’était pas moi.

Cela semblait être le truc pour Burton, cependant. Il a suivi le conseil et a cessé de se concentrer sur ce qui était attendu, se concentrant davantage sur lui-même et sur ce qui lui semblait bien. “Tu ne vas pas être aussi fluide qu’Alex, laisse tomber ça. Mais ce que tu peux apporter à la table, c’est toi. C’est donc devenu mon point de mire”, a-t-il déclaré au point de vente. “Et quand c’est arrivé, j’ai commencé à m’amuser.”

L’ancien de Star Trek dit qu’il est une personne optimiste dans l’âme et qu’il espère avoir remporté la place à plein temps malgré sa rude concurrence. Il souhaite également apporter une certaine diversité au poste, en mettant son nom sur le jalon en tant que première personne de couleur à animer le populaire quiz. “Ecoute, si je n’obtiens pas ce travail, est-ce que ça va être dévastateur pour moi ? Non. Je veux dire, ça va faire mal, je serai déçu. Et ça ira, parce que ce que je sais de ma vie c’est que ce qui est censé être pour moi vient à ma rencontre », dit Burton.