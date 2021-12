La femme de l’UCLA Star Cade McNown arrêtée pour avoir volé des sacs et des bijoux

Ancien QB de l’UCLA et de la NFL Cade McNownLa femme de est dans l’eau chaude après que les flics aient dit qu’elle avait éclos et mis en œuvre un plan pour voler des centaines de milliers de dollars en articles de créateurs à un philanthrope Sydney Hollande.

Des sources policières ont déclaré à TMZ, Christina McNown a été arrêtée après une longue enquête qui a révélé en octobre qu’elle aurait enlevé les sacs à main, les vêtements et les bijoux de Holland.

Des sources liées à l’enquête nous disent que McNown était une assistante et styliste de confiance pour Holland depuis 12 ans et avait un accès facile à ses effets personnels.

On nous dit que Holland – qui est célèbre Sumner Redstone pendant des années – a commencé à remarquer des éléments manquants ici et là au cours de plusieurs mois avant de relier les points à McNown.

De plus, nos sources disent que Holland a remarqué que certains des objets volés étaient mis en vente en ligne. McNown a été arrêté et inculpé de 4 chefs d’accusation de vol qualifié et devrait être traduit en justice en février.

Le mari de Christina était un BMOC majeur lorsqu’il a joué à l’UCLA, remportant les honneurs All-American en 1998, et a continué à jouer 4 saisons dans la NFL.

Malgré les problèmes juridiques en cours, Christina continue de se promouvoir sur les réseaux sociaux et via son site Web pour son travail de styliste.