La femme de Robert Trujillo admet que ce n’était pas un coup de foudre

Artiste, créateur de mode et musicien Chloé Trujillo, qui est la femme de METALLIQUE bassiste Robert Trujillo, était l'invité d'un récent épisode de la "Honnête AF Show", hébergé par Daniella Clarke, épouse de l'ex-GUNS N' ROSES guitariste Gilby Clarke, et Barbaranne Wylde, femme de SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE leader et OZZY OSBOURNE guitariste Zakk Wylde.

Demandé comment elle et Robert rencontré, Chloe dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il jouait dans TENDANCES SUICIDAIRES. Nous nous sommes rencontrés dans les années 90. J’étais encore au lycée. C’est drôle, parce que j’ai toujours fait partie de cette scène punk rock et métal – depuis que j’ai, genre, 12 ans [or] 13 – et j’allais à beaucoup de spectacles. Nous nous sommes rencontrés [while I was still living] à Paris. Je suis devenu de très bons amis avec un gars – je suis toujours ami avec lui. Il est plus âgé. Il était une sorte de figure de grand-frère pour moi… Et il était vraiment de bons amis avec tous les SUICIDAIRE les gars. Et ils ont beaucoup joué à Paris. Je suis devenu de très bons amis avec Georges Rocheux et Mike Clark. C’était avant les téléphones portables. Ils m’appelaient à chaque fois qu’ils venaient en ville : « Sortons. Et Robert serait toujours là. Mais c’est tellement drôle, parce que je traînais juste avec ces deux gars. Robert serait un peu là, mais je ne lui ai jamais vraiment parlé, sauf pour des choses aléatoires, mais pas vraiment pour traîner.

Elle a poursuivi: “J’ai vécu à New York pendant deux ans et j’y ai fait du théâtre musical et des trucs de cabaret. Et après deux ans à New York, j’ai déménagé à LA, je n’ai eu aucun contact [with Robert during that time], ’cause Ozzy à peine joué à Paris. je n’avais pas vu Robert dans des années. Je ne l’ai vu qu’une seule fois – ils ont joué au festival de Donington en Angleterre dans les années 90 ; Je ne me souviens pas quand. Mais alors je ne l’avais pas vu. Alors je ne pensais pas du tout à lui jusqu’à ce que mon ami, le grand frère [I mentioned earlier] – m’a appelé et m’a dit : ‘Hé, j’ai dit Robert tu étais à LA maintenant. Il veut que vous l’appeliez. Alors je me dis ‘D’accord. Très bien.’ Et c’est drôle, parce que je lui laisse un message vocal et puis je n’entends rien de lui. Et puis mon ami me rappelle en disant : ‘Robert Appelle-moi. Il faisait du surf à Tahiti. Et il vérifiait son message depuis un téléphone public, et il a supprimé votre message par erreur. Alors il veut que vous le rappeliez. Et je me dis : ‘Est-ce une blague ?’ Et je me dis ‘D’accord. Je vais le rappeler. Et puis nous nous sommes en quelque sorte réunis.

“C’est tellement drôle, parce que je le lui dis aussi maintenant, et il déteste quand je dis ça, mais j’étais au moment de ma vie où je suis sorti de relations qui étaient plutôt horribles”, Chloe ajoutée. “Et je me suis dit : ‘Pas plus. Je vais juste me concentrer sur ma carrière. C’est tout.’ Et donc quand Robert m’a demandé un rendez-vous, parce que je le connaissais d’avant, je ne voulais pas blesser ses sentiments. J’ai dit : ‘D’accord.’ Mais alors au fond de moi, j’étais genre ‘Putain. Que ce passe-t-il?’ J’étais genre : ‘Je veux me concentrer sur ma carrière. Je ne veux plus tomber dans ce piège. Je n’ai pas besoin de ça dans ma vie.'”

On lui a demandé si elle était attirée par Robert et si elle a jamais pensé à lui “de cette façon”, Chloe a dit: “Pas vraiment. J’ai toujours pensé, ‘Oh, ouais, il est mignon’, peu importe, mais je n’ai jamais vraiment pensé à lui comme… Ce n’est pas comme, ‘Oh, je l’ai vu et je suis tombé amoureux’ – ce n’était pas comme ça du tout. Alors quand il m’a demandé un rendez-vous, j’étais presque, comme, ‘Je ne veux pas blesser ses sentiments.’ Et même le lendemain, après que je l’ai vu, il m’a appelé tout de suite. Je n’ai même pas décroché mon téléphone. Je me suis dit : ” Qu’est-ce qu’il veut ? Je l’ai vu hier. ” Et c’est allé sur ma boîte vocale. Puis j’ai entendu son message, et c’était en fait mignon, parce qu’il était genre, ‘Moi et une bande d’amis, on va aller voir ce film ce soir, si tu veux venir. ‘ Alors je l’ai rappelé et j’ai dit : “Ça a l’air bien”, parce que c’est comme une bande d’amis, ce n’est pas comme un rendez-vous. Et puis je ne sais même pas quand les choses ont changé, parce que c’est arrivé si naturellement. “

Élevé à Paris par des parents créateurs de mode et un grand-père chanteur d’opéra, Chloé Trujillo a grandi entouré de musique, de beauté, d’art et de design. Elle a connu le succès en tant qu’artiste, designer et musicienne. Chloe crée ses œuvres d’art complexes, superposées et profondément saturées avec joie et spontanéité. Son travail a été exposé dans des expositions collectives et individuelles à Paris, Los Angeles et San Francisco. Inspiré par la musique, ainsi que par l’art, Chloe a passé des années à jouer dans des groupes, des numéros de cabaret, des opéras rock et off-Broadway. Elle continue d’écrire, d’enregistrer et de collaborer avec certains des compositeurs et interprètes les plus influents de la musique.

Robert et Chloe avoir un fils, Cravate, et fille, Lullah.

Photo gracieuseté de Chloé Trujillo‘s Facebook