La femme de Sean Penn, Leila George, demande le divorce après 1 an de mariage

La femme de Sean Penn a demandé le divorce après seulement un an de mariage.

Des documents judiciaires obtenus par Fox News montrent que Leila George, 29 ans, a demandé le divorce de l’acteur à Los Angeles, en Californie, vendredi.

La nouvelle partagée survient un peu plus d’un an depuis que Penn, 61 ans, a confirmé dans « Late Night With Seth Meyers » que les deux avaient eu un « mariage COVID ».

Leila George, 29 ans, a demandé le divorce de l'acteur de « Milk » à Los Angeles vendredi.

À l’époque, Penn a expliqué: « Par cela, je veux dire que c’était un commissaire de comté sur Zoom et nous étions à la maison, mes deux enfants et son frère, et nous l’avons fait de cette façon. »

Penn partage deux enfants – sa fille, Dylan, 30 ans, et son fils, Hopper, 28 ans – avec son ex-femme Robin Wright.

L'acteur était auparavant marié à Robin Wright et Madonna.

En parlant de son mariage avec George, l’acteur oscarisé a admis qu’il était assez soulagé d’avoir un mariage discret au milieu de la pandémie malgré de nombreux couples hollywoodiens qui ont pris la décision de reporter leurs noces.

Penn et George ont commencé à sortir ensemble en 2016. Elle est la fille de l’acteur Vincent D’Onofrio, 61 ans.

Penn a deux enfants : sa fille Dylan, 30 ans, et son fils Hopper, 28 ans.

L’acteur était auparavant marié à Wright, 54 ans, de 1996 à 2010 et à Madonna de 1985 à 1989. Il a également été lié à Scarlett Johansson et Charlize Theron.