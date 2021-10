La femme de Seth Small a pris d’assaut le terrain après avoir scellé la victoire de Texas A&M

Personne n’était plus heureux du superbe placement gagnant de Seth Small qui a battu l’équipe n ° 1 du pays au cours du week-end que sa femme.

Samedi, Texas A&M, non classé, a choqué l’ancien numéro 1 de l’Alabama – qui n’avait pas perdu de match depuis 2019 – par un score de 41-38 après qu’un placement de 28 verges de Small ait donné l’avance aux Aggies à la fin du temps imparti. Ce fut l’un des meilleurs bouleversements que nous ayons vus depuis un certain temps, celui qui a plongé tout le paysage du football universitaire dans le chaos.

Le coup de pied était déjà de toute beauté, car il s’accrochait parfaitement à droite pour se faufiler à l’intérieur du montant pour la victoire. Dimanche, une vidéo a fait surface sur Twitter de l’utilisateur Cam Worthy – un photographe et vidéaste pour 12th Man Productions de Texas A&M Athletics – des réactions de la famille de Small au vainqueur du match.

C’est un moment incroyable, un pur stress qui s’est ensuite transformé en exaltation alors que Small enfonce le pied. Le point culminant de tout cela est absolument la femme de Small, qui a pris d’assaut le terrain dans un moment de joie pure.

La famille de Seth Small le regarde réussir le field goal contre l’Alabama. Un de mes clichés préférés de la nuit. @12thManP pic.twitter.com/88cUgkcnyi – Cam Worthy (@cameron_worthy) 11 octobre 2021

C’est ce que sont les sports là-bas. Quel moment toute la famille Small se souviendra pour toujours.

L’Oklahoma achève un retour de 21 points à la rivière Rouge avec un touché beaucoup trop facile