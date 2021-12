La femme de Tyson Fury, Paris, a refusé l’entrée au cinéma lorsqu’elle était enfant parce qu’elle était gitane

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Paris Fury a parlé des préjugés auxquels elle et sa famille ont été confrontés pour être des gitans, et comment elle espère que le succès de Tyson Fury aidera à mettre fin aux stéréotypes.

La mère de six enfants, 31 ans, est apparue sur Good Morning Britain où elle a parlé du mot « gitane » utilisé de manière péjorative.

Parlant de son mari boxeur, dont le surnom est The Gypsy King, elle a expliqué: «Tyson est le Gypsy King, mais je ne sais pas où j’ai été qualifié de Gypsy Queen. Je l’accepte, je l’accepterai mais ce n’était pas mon vrai titre.

« Gypsy est une race, c’est une race de personnes, donc ce n’est pas une insulte en aucun cas. Je pense que le problème est depuis tellement d’années, des centaines et des centaines d’années, des milliers d’années peut-être, qu’il y a eu ce vrai terme péjoratif de si vous êtes un gitan, vous êtes un problème ou un paria.

Paris a révélé qu’elle aussi avait été victime de discrimination parce qu’elle était une voyageuse, ajoutant: « Cela persiste même à ce jour – je les ai subis des termes racistes et j’ai eu ces problèmes même quand j’étais enfant, m’étant vu refuser l’entrée au cinéma parce que tu es un voyageur, parce que tu es un gitan.

« Donc non, ce n’est pas une insulte et pour les gens, il est difficile de dire » Oh, tu es un gitan » ne devrait jamais être une insulte et ne devrait jamais être un mot difficile à utiliser. «

Paris espère qu’elle et Tyson pourront changer les stéréotypes des gitans et des voyageurs (Photo : Karwai Tang/WireImage)

Paris a également reproché à des émissions comme Big Fat Gypsy Weddings de perpétuer les stéréotypes exagérés sur les familles de voyageurs.

Elle a expliqué: «Je pense que Tyson est devenu le roi des gitans et embrasser sa race et sa culture l’a rendu beaucoup plus acceptable et cela a montré au monde que moi et Tyson, et tant d’amis et de famille que j’ai, sommes juste personnes normales.

«Je pense qu’il y a eu toutes ces choses qui sont sorties il y a des années avec le Big Fat Gypsy Wedding et tous les ouï-dire sur ce qu’est un gitan ou un voyageur, ce qui nous nuit vraiment, vraiment en tant que personne.

« Il y a juste des gens normaux, heureux et vivants tous les jours qui sont des gitans et des voyageurs, mais vous ne les remarquerez jamais quand ils vous croiseront dans la rue – nous ne sommes pas tous des extravertis et une grande robe de mariée géante et folle portant des diadèmes, nous avons des gens normaux .

Plus : Bonjour la Grande-Bretagne



« J’espère donc que je suis sous les feux de la rampe et que la présence de Tyson montre qu’il n’y a que des gens normaux et moyens qui peuvent aussi être des gitans et des voyageurs. »

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV.

