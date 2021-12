La femme d’El Chapo écope de 3 ans de prison pour trafic de drogue

El ChapoLa femme de va passer du temps derrière les barreaux, mais ce sera bien moins que la peine d’emprisonnement à perpétuité de son mari.

Emma Coronel Aispuro a été condamnée à 3 ans de prison mardi pour son rôle dans l’empire de la drogue de Chapo – beaucoup moins de temps que ce que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’elle obtienne, ce qui était quelque part dans l’ordre d’environ 10 ans, sinon plus.

Bien sûr, les procureurs lui ont demandé une peine assez clémente en raison de sa coopération et de son accord sur le plaidoyer – mais il n’était pas clair si le juge serait toujours indulgent avec elle. Il semble que le tribunal a estimé que ses crimes pour lesquels elle avait plaidé coupable ne valaient pas plus de quelques années de prison.

Elle aura également 4 ans de libération surveillée et un jugement de confiscation de 1 499 970 $ représentant le produit et les biens acquis par Aispuro à la suite des crimes.

Comme nous l’avons signalé … Coronel Aispuro a conclu un accord de plaidoyer plus tôt cette année après avoir été arrêté pour trafic de drogue à l’aéroport international de Dulles en Virginie. Elle plaider coupable au blanchiment d’argent et au complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana.

Ses avocats ont fait valoir (apparemment avec un certain succès) que l’épouse d’El Chapo n’était pas un chef de file d’aucune sorte, et qu’elle n’était pas non plus étroitement impliquée dans les opérations de son mari à un niveau clé. Ils ont également affirmé qu’elle n’avait participé que parce qu’elle n’avait pas d’autre choix.

Pendant ce temps, Chapo passe le reste de ses jours derrière les barreaux… espérons-le sans plus s’échappe.