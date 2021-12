La femme d’El Chapo va en prison pour son rôle dans le cartel

L’épouse du baron de la drogue Joaquin « El Chapo » Guzman a eu sa journée devant le tribunal et ira en prison pour son rôle dans le cartel de son mari. CBS News rapporte qu’Emma Coronel Aispuro a plaidé coupable d’avoir aidé à diriger le méga-empire criminel d’El Chapo et a été condamnée à trois ans de prison. Notamment, Coronel Aispuro a également aidé El Chapo à planifier sa tristement célèbre évasion de 2015 d’une prison mexicaine, dans laquelle le chef du cartel s’est enfui par un tunnel qui avait été creusé sous l’établissement.

Coronel Aispuro a fourni à El Chapo une montre compatible GPS en l’introduisant en contrebande dans sa nourriture. L’appareil a permis aux creuseurs de tunnels utilisés pour localiser la position d’El Chapo dans la prison. Les procureurs avaient demandé au juge de district américain Rudolph Contreras d’infliger à Coronel Aispuro une peine de quatre ans, mais il a fait valoir que la peine la plus courte était plus appropriée car son rôle dans le syndicat du crime d’El Chapo n’était pas un élément important de l’organisation. L’équipe de défense de Coronel Aispuro a fait valoir que le fait qu’elle n’avait que 17 ans lorsqu’elle a rencontré El Chapo, et seulement 18 ans lorsqu’ils se sont mariés, devrait être pris en considération. « Cela a commencé quand elle était une mineure très impressionnable mariée à un homme puissant de plus de trois décennies de plus », a déclaré l’avocat Jeffrey Lichtman.

Coronel Aispuro, 32 ans, a été arrêté à l’aéroport international de Dulles en Virginie en février. Elle est restée en prison depuis lors. Coronel Aispuro avait déjà conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, plaidant coupable à trois infractions fédérales et remis 1,5 million de dollars. Les charges retenues contre Coronel Aispuro comprennent « un complot sciemment et volontairement en vue de distribuer de l’héroïne, de la cocaïne, de la marijuana et de la méthamphétamine pendant plusieurs années ». De plus, elle « a plaidé coupable à une accusation de complot pour blanchiment d’argent et à des transactions avec un trafiquant de stupéfiants étranger ».

Au cours de sa comparution devant le tribunal, Coronel Aispuro a parlé par l’intermédiaire d’un traducteur espagnol et a exprimé « un vrai regret pour tout préjudice » causé par son séjour avec El Chapo. « Je suis ici devant vous, demandant pardon », a-t-elle ajouté. Coronel Aispuro a demandé au juge une peine qui lui permettrait de voir grandir ses filles, des jumelles de 9 ans. La condamnation de Coronel Aispuro est très différente de celle de son mari El Chapo. En 2019, il a été condamné à perpétuité plus 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable de complot de meurtre et d’accusations de drogue.