La femme disparue de l’Indiana, Lateche Norris, a été retrouvée, la famille Petito a été aidée

Latèche Norris – la jeune femme de l’Indiana qui a disparu après avoir fait un voyage à San Diego pour rendre visite à son petit-ami – a été retrouvée après avoir été portée disparue pendant des semaines … avec l’aide de la famille de Gabby Petito.

TMZ vient de parler au père du jeune de 20 ans, Walter Callum, qui nous dit que Lateche est actuellement avec sa mère, Cheryl Walker, quelque part en Californie. Plus important encore, on nous dit qu’elle est en sécurité.

Le 9 novembre 2021, la famille de Lateche Norris l’a signalée comme personne disparue. Norris a été vue pour la dernière fois au 7-11 au 222 Park Blvd dans le centre-ville de San Diego le 4 novembre 2021 vers 23h25 avec son petit ami, Joseph Smith. Séquence vidéo : https://t.co/CvVATLW7hF 1/6 – Service de police de San Diego (@SanDiegoPD) 3 décembre 2021 @SanDiegoPD

Aucun autre détail sur ses allées et venues récentes n’a encore été révélé… mais nous attendons un retour de Cheryl dans un instant.

Si vous n’aviez pas entendu parler de cette histoire… elle est assez folle, et a des échos de Gabby Petitoest le cas. Le mot est … Lateche a fait un voyage à travers le pays de l’Indiana début novembre pour rendre visite à son petit ami, Joseph Smith, qui avait déménagé dans l’ouest de la Californie.

Lateche a atterri à San Diego, mais a été portée disparue peu de temps après … car ses parents ont perdu le contact avec elle et les autorités locales sont intervenues. Sa mère a dit qu’elle croyait qu’il y avait eu une sorte de bagarre entre sa fille et Smith.

La police du SD a posté une vidéo de surveillance d’un 7-11 local, qui a apparemment représenté Lateche à l’intérieur. On dit que c’est la dernière fois que quelqu’un l’a vue, le 4 novembre.

Il y a aussi ça… nous avons appris que les parents de Gabby Petito se sont effectivement impliqués pour aider la famille de Latèche. On nous dit que la mère et le père de Gabby ont donné des conseils aux parents de Lateche sur la façon de traiter avec les médias et de faire face à la disparition de leur enfant. Ils ont également été partager l’histoire beaucoup sur les réseaux sociaux.

Nous avons récemment parlé à Cheryl et elle nous a dit qu’elle pensait que cette histoire n’avait pas eu autant de couverture médiatique en raison de la race de sa fille.