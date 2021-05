La femme du leader du Sacred Reich, Phil Rind, a besoin d’aide pour récupérer une blessure au cerveau

REICH SACRÉ chanteur Phil Rind a lancé une campagne GoFundMe pour sa femme Sablonneux qui fait face à une longue convalescence après avoir subi une lésion cérébrale.

Dans sa déclaration liminaire sur la GoFundMe page, Phil a écrit: “Lundi matin, le 22 mars, je suis allé dans notre chambre pour me réveiller Sablonneux en haut. Elle ne répondait pas. J’ai composé le 911 et ils l’ont emmenée à l’hôpital. Elle était en état de choc septique et souffrait d’hypoxie (manque d’oxygène). Sa tension artérielle était en train de chuter. Son cerveau, son cœur, ses reins et son foie ne fonctionnaient pas. Son corps tout entier s’éteignait. Sablonneux était assez proche de la mort. Le neurologue ne pensait pas qu’elle se réveillerait. Sablonneux a passé deux semaines à l’USI. Elle était dans un état très critique.

“Après une semaine, à la surprise des neurologues, Sablonneux s’est réveillé! Pour nous, ce n’était rien de moins qu’un miracle.

“Sablonneux est infirmière en soins intensifs depuis plus de 15 ans. Elle a travaillé en traumatologie, en soins intensifs, en équipe d’intervention rapide, en Neuro ICU et aux urgences. Elle est un dur à cuire! Elle sauve des vies et prend soin des autres depuis longtemps. Sa force, son courage et sa compassion ont guidé sa vie. Je crois que ces mêmes traits l’ont aidée à survivre.

“Sablonneux est à l’hôpital depuis six semaines jusqu’à présent. Elle sera transférée dans un centre de réadaptation lorsqu’elle quittera l’hôpital. Une réadaptation physique, professionnelle et neurologique approfondie sera nécessaire.

“Pour le moment Sablonneux a besoin de soins complets. Elle parle un peu mais c’est difficile. Elle ne peut pas se nourrir et suit un régime en purée. Elle devra réapprendre à marcher.

“La bonne nouvelle est que Sablonneux L’EI s’améliore, mais il reste encore un très long chemin à parcourir. Les progrès ne seront pas mesurés en jours ou en semaines, mais en mois et en mois.

«Nous demandons de l’aide pour les factures médicales qui s’accroissent et pour ce qui sera une longue et ardue route vers le rétablissement.

“Nous apprécions énormément tout ce que vous pouvez donner. Aucun don n’est trop petit. Nous savons que beaucoup de gens se débattent en ce moment.

“Merci pour votre gentillesse, votre générosité, votre amour et vos prières. Aucun de nous ne peut le faire seul.

“Embrassez et embrassez vos proches. Tout peut changer en un instant.

“Paix et amour, Phil Rind“.

Pour faire un don à la campagne, cliquez ici

Phil et Sablonneux a célébré son 27e anniversaire de mariage le 12 mars.

Avant le début de la pandémie, REICH SACRÉ avait tourné pour soutenir son album de retour, “Éveil”, qui est arrivé en août 2019 via Disques Metal Blade. Le premier album du groupe en 23 ans a marqué REICH SACRÉpremière sortie de depuis le retour du batteur Dave McClain.

