La femme du panneau WoW de Notorious Blizzard a été retrouvée

Xantia ne passe pas beaucoup de temps sur Twitter, alors elle a appris que la Californie poursuivait Activision Blizzard pour des années de harcèlement sexuel et de discrimination présumés avec quelques jours de retard. Elle ne savait pas qu’elle était devenue le visage de discussions sur le passé douteux de Blizzard avec des femmes jusqu’à ce qu’un ami lui envoie un message sur Facebook. Elle dit que c’était comme le mème de Leonardo DiCapiro pointant vers l’écran de télévision.

“C’est vraiment étrange de voir tout cela faire l’objet d’une couverture médiatique pour une question que j’ai posée il y a 11 ans”, a déclaré à Kotaku Xantia, qui a préféré utiliser son identifiant World of Warcraft pour protéger sa vie privée. “C’était juste surréaliste.”

Le clip d’un panel entièrement masculin de développeurs de World of Warcraft se moquant et rejetant avec condescendance une question de Xantia à la BlizzCon 2010 a refait surface vers le 23 juillet, en partie en réponse à un e-mail envoyé par le président de Blizzard, J. Allen Brack. Dans ce document, Brack a qualifié les récentes allégations contre l’entreprise de “troublantes”, allant jusqu’à exprimer le choc et la consternation à l’idée que l’entreprise puisse avoir des antécédents de sexisme. Mais ensuite, les gens ont commencé à faire circuler les images du panel, où au lieu d’appeler ses collègues ou de repousser les huées du public contre Xantia, il s’est contenté de plaisanter et de rire avec eux.

Alors que la vidéo était nouvelle pour certains, pour beaucoup, elle est emblématique d’une culture pourrie au cœur de Blizzard qui existe depuis des années, sinon la preuve de l’hostilité ambiante du jeu envers les femmes.

“C’est difficile de faire entendre sa voix quand il y a autant de gars qui donnent le ton”, a déclaré Xantia. « Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles cette vidéo est devenue virale. Cela illustre tellement ce qui ne va pas en ce moment dans l’industrie dans son ensemble. Il y a moi qui suis complètement licencié par un panel d’hommes qui dirigent l’entreprise et en même temps un petit groupe de femmes dans le public applaudit, puis qui est immédiatement noyé par des hommes qui huent.

G/O Media peut toucher une commission

Xantia joue à des jeux depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne, et certains de ses jeux préférés ont été créés par Blizzard. Elle a récupéré le Diablo original au lycée, est tombée amoureuse de StarCraft et a finalement trouvé sa place dans la communauté en ligne géante de World of Warcraft. « J’ai vu [Blizzard] comme quelque chose à part de nombreux autres développeurs majeurs en ce sens qu’ils semblaient vraiment se soucier de leur base de fans », a-t-elle déclaré.

Alexstrasza, introduit pour la première fois dans World of Warcraft : Wrath of the Lich KingImage : Blizzard

En 2010, elle était aux études supérieures et a décidé d’aller à la BlizzCon non seulement en tant que fan, mais aussi en tant qu’opportunité de réseautage potentielle pour trouver un emploi dans l’industrie du jeu vidéo. “C’était un peu comme être un enfant dans un magasin de bonbons”, a déclaré Xantia.

Et c’est ainsi qu’elle s’est retrouvée dans le Hall D du Anaheim Convention Center, demandant à un panel de World of Warcraft pourquoi tant de leurs personnages féminins forts semblaient encore sortir d’un catalogue de Victoria’s Secret.

“J’ai passé environ 20, 30 bonnes minutes à remonter la ligne [for fan questions] en pensant : « Quelle est la meilleure façon de formuler cela ? » Du genre : ‘Hé, pour certains des principaux personnages féminins, peuvent-ils au moins porter un pantalon ?’ »

La plus récente extension de World of Warcraft à l’époque, Wrath of the Lich King, avait introduit un nouveau personnage féminin nommé Alexstrasza, une puissante reine dragon habilitée à surveiller toute vie. Sa tenue, quant à elle, était une armure de bikini rouge. “Je me souviens d’avoir fait la chaîne de quêtes et ma réaction était juste comme, ‘Oh, allez, vous vous moquez de moi'”, a déclaré Xantia.

Et donc avec Alexstrasza à l’esprit, elle a demandé au panel de Brack, Greg Street, Tom Chilton, Alex Afrisiabi et d’autres, devant les caméras de la BlizzCon et un public de milliers de personnes, des designs de personnages féminins plus variés.

“De quel catalogue voudriez-vous qu’ils sortent”, a répondu le directeur du jeu Tom Chilton à l’époque. “Je te sens, et nous voulons absolument varier nos personnages féminins, alors oui, nous choisirons différents catalogues”, a déclaré Alex Afrasiabi. Le reste du panel a ri. Brack a essayé de continuer la blague. Xantia a finalement été incitée à sortir de la file, sa question étant sans réponse.

“Je vous le dis, c’est drôle, je n’y ai pas vraiment pensé à l’époque juste parce que c’est tellement intimidant”, a-t-elle déclaré à Kotaku. «Vous montez là-bas, vous êtes nerveux parce que vous êtes filmé, vous êtes diffusé et vous êtes devant un public de facilement quelques milliers de personnes. Et en plus, vous posez la question au panneau devant cet énorme écran où vous vous regardez poser cette question. Il est donc difficile de garder vos pensées droites. Et j’arrive à résumer de manière cohérente, à poser cette question et ils font une blague. J’aime un peu la façon dont je ris et ensuite ils continuent. Je me dis, OK, je suppose que je n’aurai pas la chance d’avoir un suivi. OK, je suis licencié, super.

Elle a dit qu’après, pas mal de femmes et d’hommes sont venus vers elle en disant qu’ils avaient apprécié sa question. Malgré le limogeage de Blizzard, d’autres joueurs se sont retrouvés à apporter leur soutien. Pourtant, toute l’expérience l’a un peu découragée.

“Honnêtement, le bruit d’être hué par autant de gars, honnêtement, à certains égards, cela m’a plus dérangé que d’être licencié”, a-t-elle déclaré. “Vous avez eu cette acclamation initiale de la part des femmes dans la foule, puis vous n’avez fait qu’agiter des huées.”

Mais alors que le clip est devenu un signifiant de ce qui ne va pas avec Blizzard et l’industrie du jeu dans son ensemble, il n’est pas nécessairement resté avec Xantia dans les mois et les années qui ont suivi.

“Je n’y ai pas beaucoup pensé, car il y a toujours eu pendant très longtemps une certaine quantité de sexisme dans l’industrie du jeu qui est juste là et vous apprenez à lever les yeux au ciel et à faire de votre mieux pour l’ignorer et juste essayer de appréciez les choses que vous aimez à ce sujet, a déclaré Xantia.

« J’ai adoré Diablo II à l’époque. Ai-je aimé le modèle de personnage pour l’Amazonie? Non, pas vraiment. Bon sang, l’un de mes premiers souvenirs de jeu était d’être enthousiasmé par le premier jeu Tomb Raider et de penser: “C’est tellement cool qu’il a une protagoniste féminine.” Et puis vous voyez le premier modèle de Lara Croft dans le jeu et vous vous dites, oh, cool, génial, génial… »

Il y a un épuisement audible dans sa voix quand elle se souvient de ce souvenir. Le panel de la BlizzCon 2010 n’était pas une anomalie. Ce n’était pas le masque qui glissait devant des milliers de personnes en vidéo. C’était ce à quoi elle s’attendait d’un espace dominé par des hommes sans égard pour les autres, et comme l’ont confirmé le procès en Californie et de nouveaux reportages, qui étaient parfois explicitement dangereux pour les femmes qui les entouraient.

Afrasiabi est l’une des seules personnes nommées dans le procès en Californie, accusée d’avoir harcelé sexuellement et tripoté des employées de Blizzard. Il l’a également accusé d’avoir une « Suite Cosby » à la BlizzCon où il s’en prendrait également aux femmes.

D’après des images obtenues par Kotaku, la « Suite Cosby » était une véritable salle de fête remplie d’alcool à la BlizzCon 2013 dans laquelle Afrasiabi et d’autres poseraient avec un portrait géant du comédien. Activision Blizzard a confirmé à Kotaku qu’Afrasiabi avait été licencié l’année dernière pour “faute”. Brack, la seule autre personne nommée dans le procès en Californie pour ne pas avoir traité les plaintes de harcèlement sexuel contre Afrasiabi, est toujours actuellement en charge de Blizzard.

“Chaque fois que vous commencez à vous expliquer à ce point, ce n’est plus une excuse” – fan du panel de la BlizzCon 2010

Malgré l’expérience du panel, Xantia a déclaré qu’elle avait essayé d’obtenir un emploi chez Blizzard dans son département des initiatives stratégiques vers 2012 et qu’elle était en lice pendant un certain temps avant d’être finalement rejetée. “J’en avais le cœur brisé à l’époque, mais mec, parle d’avoir de la chance dans tes échecs”, a-t-elle déclaré. “J’ai maintenant l’impression d’avoir esquivé une balle là-bas.”

Après la refonte du moment de la BlizzCon 2010, l’ancien concepteur en chef de World of Warcraft, Greg Street, actuellement chez Riot Games, s’est excusé sur Twitter dans un fil de tweet quelque peu sinueux. Il a d’abord qualifié la « réponse de merde » en disant qu’il peut être difficile de voir qui pose les questions. Il a également mentionné que les développeurs sont nerveux là-haut, devant la foule, de peur qu’ils ne disent la mauvaise chose. Finalement, il a décidé : “Je trouve la vidéo embarrassante et je m’excuse auprès du joueur qui a posé la question et de tous les autres qui ont été déçus par notre” réponse “.”

Xantia a déclaré qu’une partie de ce qui était si étrange de voir la vidéo réapparue plus d’une décennie plus tard était de voir des réponses comme celles de Street.

«Je suppose que Greg Street sait maintenant qui je suis maintenant. Cool. D’ACCORD. Et aussi ce n’était pas vraiment des excuses, mais bien sûr que vous le faites. Tout ce qui vous fait dormir la nuit », a-t-elle déclaré. “Je plaisantais avec un ami quand je l’ai vu, quand j’ai vu tout ce qu’il écrivait à ce sujet, juste, vous savez, ‘Oh, je ne pouvais pas la voir réagir, je ne pouvais pas voir son visage’ et à quel point il est déçu dans toutes ces choses. Oui, mais tes oreilles fonctionnaient très bien. N’avez-vous pas entendu des centaines de personnes me huer ? Qu’est-ce qu’il aurait fallu pour dire : « Hé, les gars, allez, ce n’est pas cool » ? “Chaque fois que vous commencez à vous expliquer à ce degré, cela cesse d’être des excuses.”

Xantia pense que Blizzard doit aussi être plus franc.

“L’une des choses les plus importantes qu’ils puissent faire est d’être honnête et que ce genre de “club de garçons” ne soit pas au-dessus de tout reproche”, a-t-elle déclaré. “Ce doit être plus qu’un simple spectacle de ‘Nous avons fait ces deux actes de pénitence et maintenant nous allons tous mieux.’ Je pense qu’il doit en fait y avoir une réévaluation fondamentale.

Xantia a trouvé que les actions récentes d’autres développeurs d’Activision Blizzard, y compris une lettre ouverte et un débrayage, étaient source d’optimisme. Et malgré à quel point cela a été bizarre de jouer un rôle aussi visible dans le tollé général qui se déroule actuellement après toutes ces années, elle espère que l’expérience négative apporte maintenant une contribution positive.

“J’ai reçu une quantité modérée d’attention pour tout cela alors que je n’y suis que tangentiellement connectée”, a-t-elle déclaré. “Je pense que les voix importantes sont pour les femmes qui étaient en fait chez Blizzard et qui ont dû endurer bien plus que simplement être licenciées lors d’une convention.”

« Il y a de pires raisons de devenir viral. Et si cela aide réellement à apporter des changements, alors ce serait quelque chose de profondément bon qui est sorti d’un moment assez petit, mais toujours merdique. »