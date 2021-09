La femme du Real Madrid entre dans l’histoire en Europe

in

09/10/2021 à 12:05 CEST

Le Real Madrid Femenino est entré dans l’histoire après avoir éliminé Manchester City et atteint la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League pour la première fois de son histoire.. Un seul but de Claudia Zornoza au match retour a suffi pour que le club de la capitale devienne la cinquième équipe espagnole à le faire après le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, le Rayo Vallecano et l’Athletic Club.

Les madridistas, quoi ils ont fait match nul (1-1) in extremis au match aller, a fait preuve d’une grande robustesse pour résister aux assauts britanniques et Le but de Claudia Zornoza à la fin de la pause a été décisif pour le Real Madrid Femenino, ancien CD Tacón, pour entrer en phase de groupes. Les madridistas ils accompagneront le FC Barcelone lors du tirage au sort le 13 septembre.

5 – @realmadridfem est devenue la cinquième équipe espagnole 🇪🇸 à se qualifier pour disputer la phase de groupes de l’@UWCL, après Barcelone, l’Atlético de Madrid, le Rayo Vallecano et l’Athletic Club. Succès. pic.twitter.com/7t2fkVwbxf – OptaJose (@OptaJose) 8 septembre 2021

De cette façon, Le Real Madrid Femenino sera dans le pot 3 du tirage, tandis que le FC Barcelone, actuel champion de l’édition 2021, le fera dans le pot 1. Aux madridistas Ils joueront oui ou oui avec le PSG, le Bayern ou Chelsea et pourraient aussi tomber dans le groupe de la mort avec Wolfsburg ou l’Olympique Lyon, qui partent du pot 2.

Continuez à grandir, le grand objectif

Le Real Madrid Femenino affronte la saison 2021/22 avec l’espoir de continuer à grandir au sein du football féminin et européen. Après avoir terminé deuxième du classement de la Liga Iberdrola et ne pas avoir pu passer les quarts de finale de la Copa de la Reina, le grand objectif est de suivre le sillage du FC Barcelone et de s’imposer comme la deuxième meilleure équipe espagnole.

Ceux de la capitale ont intégré au total sept footballeurs dans ce marché estival pour alléger les huit pertes de l’équipe la saison dernière. Ils sont arrivés des noms intéressants tels que Lucía Rodríguez, Claudia Zornoza et, surtout, Esther González, la deuxième meilleure buteuse de LaLiga Iberdrola l’année précédente.