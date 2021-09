La femme du révérend Jesse Jackson rentre de l’hôpital de Chicago après une bataille contre le coronavirus

Jacqueline Jackson, épouse du révérend Jesse Jackson Sr., est rentrée vendredi d’un hôpital de Chicago après une bataille de deux semaines contre le coronavirus.

Son mari, qui a également le virus, est resté dans un centre de réadaptation où il suivait une « ergothérapie et une physiothérapie intensives » après que le virus a aggravé les symptômes de sa maladie de Parkinson, selon FOX 32 et WLS-TV à Chicago.

Le séjour de Jacqueline Jackson comprenait du temps dans l’unité de soins intensifs où elle recevait de l’oxygène.

“Notre mère quitte le Northwestern Memorial Hospital et rentre à la maison”, a déclaré la famille Jackson dans un communiqué. “Notre famille est reconnaissante à Dieu et à l’équipe médicale qui l’a soignée et qui permet à son corps de continuer à guérir du virus COVID-19.”

Le couple a tous deux été diagnostiqué avec le virus le mois dernier et le révérend de 79 ans a été transféré dans un centre de réadaptation après près d’une semaine à l’hôpital, selon CBS News. Ils ont tous deux été hospitalisés le 23 août.

Le révérend Jesse Jackson et sa femme Jacqueline Jackson sont vus à New York, le 2 décembre 2009. (.)

L’icône des droits civiques a été vaccinée en janvier, mais sa femme n’a pas été vaccinée en raison d’une “condition préexistante” non spécifiée, a rapporté WLS.

Le révérend Jesse Jackson reçoit le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 du Dr Kiran Chekka, médecin de l’administration Covid, au Roseland Community Hospital de Chicago. (Presse associée)

“L’amour qui a été versé à notre famille en cette période de maladie et de besoin du monde entier a aidé à la guérison de nos parents et pour chacun d’entre vous qui a prié et exprimé son inquiétude, nous sommes reconnaissants, même si nous continuons à exprimer notre amour et l’inquiétude pour les millions de personnes qui sont victimes du virus COVID-19 et de ses variantes”, a déclaré la famille. “Nous restons en prière pour tous ceux qui en souffrent.”

La famille a également exhorté les gens à se faire vacciner, selon FOX 32.

Le couple est marié depuis près de 60 ans et a cinq enfants.