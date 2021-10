La femme d’Urban Meyer réagit après l’apparition de photos plus troublantes

Samedi soir, l’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, s’est retrouvé au centre d’une controverse inattendue.

Alors que les matchs de football universitaire de la journée se terminaient, les médias sociaux ont explosé avec une vidéo de Meyer, 57 ans, apparemment écrasée par une femme qui n’était pas sa femme.

La vidéo parlait en grande partie d’elle-même – mais le drame ne s’est pas arrêté là.

Des photos plus troublantes sont rapidement apparues :

a confirmé Urban Meyer pic.twitter.com/Dc3TyzTQY3 – max (@Juicewag) 2 octobre 2021

J’ai apprécié de voir @CoachUrbanMeyer de retour en ville pour l’anniversaire de notre frère Chris ! @ToriaAronoff pic.twitter.com/2AUFGMry7r – Brian Schottenstein (@DaSchott) 2 octobre 2021

“J’avais entendu des rumeurs de plusieurs personnes selon lesquelles Meyer avait visité son steak house dans le Short North et avait plus de quelques Bud Lights”, a rapporté DJ Byrnes de The Rooster. “Et puis, des heures plus tard, cette vidéo montrant un homme qui ressemble exactement à Urban Meyer dans un endroit qui ressemble exactement à la Chop House d’Urban Meyer dans le Short North a fait surface sur Internet.”

Le fait que les photos montraient apparemment Meyer portant exactement la même tenue que le monsieur qui se faisait broyer dans la vidéo n’a fait qu’ajouter à la folie.

Tard samedi soir, plus de carburant a été ajouté au feu lorsque la femme de Meyer a apparemment réagi à tout le battage autour de son mari.

Pendant ce temps, je fais du baby-sitting. 🤣❤️👵🏻#MyChoice #MimiRules #BuddyDeservedANightOut 🙌💪 https://t.co/WK4sCUCGCG pic.twitter.com/7o1yBgu2iT – Shelley ❌eyer (@spinnershells) 2 octobre 2021

Comme vous pouvez l’imaginer, Meyer l’a obtenu sous tous les angles au cours des 12 dernières heures.

“Rien de tel qu’un match du jeudi soir et un week-end de congé”, a déclaré Booger McFarland d’ESPN à propos de la vidéo.

Cela a été une grande année pour Meyer. Il a rejoint les Jaguars de Jacksonville avec beaucoup de fanfare, faisant finalement des mouvements assez audacieux au début. Malheureusement, il s’est essoufflé assez rapidement – ​​et maintenant son équipe est à 0-4 cette saison.

Russell Wilson reste gagnant. https://t.co/30J5QQ1yvQ – Jeu 7 (@game7__) 30 septembre 2021

Au-delà de cela, les joueurs de Meyer semblent se retourner contre lui et la propriété perd rapidement confiance dans sa façon de faire les choses.

De toute évidence, l’année est jeune et tout peut arriver, mais pour le moment, on a l’impression que les choses vont empirer pour Meyer avant de s’améliorer – sur tous les fronts.

En rapport: 1 Un grand favori émerge dans le recrutement d’Arch Manning