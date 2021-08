La femme éloignée d’Evander Kane a plus de choses à dire 10z viral

L’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane fait la une des journaux depuis que son ex-épouse, Anna, l’a accusé de tout un tas de choses.

Parmi ses accusations figuraient la tricherie, le jeu sur le hockey (ce qui violerait les règles de la ligue) et le fait de laisser son bébé au sec.

Anna avait d’autres messages pour Evander Kane et sa nouvelle petite amie, Mara.

Elle est allée sur Instagram pour révéler ses sentiments.

Anna avait plus pour Evander Kane et Mara :

“Plus elle est là, moins elle me dérangera”, a déclaré Anna. « Je t’aime Mara. Merci beaucoup.”

Anna partagerait également un dm avec l’un de ses followers où elle accusait Evander Kane d’avoir perdu 50 millions de dollars au jeu.

Evander Kane a admis avoir été dépendant au jeu dans le passé. Mais il prétend qu’il n’a jamais parié une seule fois sur un match de hockey auquel il jouait.

«Je n’ai JAMAIS joué/parié sur le hockey, JAMAIS joué/parié sur un match des Sharks, JAMAIS joué/parié sur aucun de mes matchs et JAMAIS lancé un match de hockey», a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les faits sont que j’ai personnellement connu ma meilleure saison de ma carrière l’an dernier et que j’ai été la plus constante de toutes les saisons, j’en suis fier. J’adore le hockey et je ne ferais jamais rien de ce qui est prétendu. J’ai hâte de coopérer pleinement à l’enquête de la ligue.

Je suis sûr que nous n’avons pas entendu la fin de la saga Evander Kane.

