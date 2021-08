La femme enceinte du joueur de hockey Evander Kane l’a accusé de jeux de tanking pour avoir joué de l’argent ⋆ .

2 août 2021 / Publié par : Emily

Des sports! Des sports! Des sports! Oh, tu dis que tu t’en fous ? Euh, essayons : Drame ! Drame! Drame! Joueur de sport des Sharks de San Jose (apparemment c’est une équipe de hockey) Evander Kane est dans la merde après sa femme, Anna Kane, s’est rendu sur Instagram pour l’accuser de l’avoir abandonnée, elle, leur bambin et leur enfant à naître pour faire la fête en Europe avec son ex-petite amie. Pendant ce temps, la banque prend la maison dans laquelle Anna vit actuellement parce qu’Evander est un accro au jeu… qui, selon Anna, aurait parié sur ses propres matchs de la LNH et les aurait ensuite jetés pour gagner de l’argent. Tiger Woods ferait mieux de faire attention à ses fesses, il pourrait y avoir un nouveau concurrent pour Shittiest Sports Husband!

Anna a fait le plein de Beyoncé-in-Lemonade sur Instagram samedi dernier. Elle a partagé une capture d’écran d’un e-mail envoyé par Evander, dans lequel il l’informe qu’elle et leur fille devraient quitter leur maison dans les prochains jours (prétendument parce qu’il l’a perdu à cause de la banque). Puis, dans ses histoires Instagram, elle l’a accusé d’être un tricheur qui l’a laissée ainsi que leur fille le mois dernier sans argent pour qu’il puisse faire la fête en Grèce :

Vous partez donc le 8 juillet. Vous n’appelez ni n’envoyez de SMS pendant 7 jours. Ensuite, vous m’informez que vous allez en Europe pour des vacances, ça doit être sympa, mais en même temps, dites-moi que notre maison est prise par la banque, mais ne rentrez pas à la maison pour aider votre femme enceinte à faire ses valises ou l’aider avec quoi que ce soit, vous avez assez d’argent pour faire la fête et rester dans des hôtels en Europe, allez dîner tous les soirs, mais je ne peux pas acheter la formule de ma fille et vous m’obligez à vendre mon alliance pour avoir de l’argent pour survivre pendant que vous faites la fête tous les jours tous les soirs , n’appelant jamais ta fille et ne demandant même pas une seule fois comment je vais tout seul. Je ne sais pas s’il y a même des mots pour décrire le genre de personne malfaisante que vous êtes pour abandonner votre femme qui est enceinte de votre fils et votre fille d’un an qui se promenait dans la maison avec son lapin en disant papa pendant une semaine à la recherche pour toi. Ne postez pas de vieilles photos comme votre maison ou comme vous avec elle. Tout le monde connaît le type de personne que vous êtes.

Puis elle a tagué son cul (HA !). Un autre post dit :

@nhl Quelqu’un peut-il demander à Gary Bettman comment il peut laisser un joueur jouer sur ses propres jeux ? Parier et gagner avec des bookmakers sur ses propres jeux ?

Gary Bettman est le commissaire de la LNH. Puis Anna a pris une photo du livre, “Casino Gambling for Dummies” tagué les Sharks de San Jose, et a écrit :

Quand vos propres coéquipiers vous donnent ce livre, je pense qu’ils essaient de vous dire que vous n’êtes peut-être pas le meilleur aux tables

Voici des captures d’écran des messages d’Anna :

Anna Kane, épouse de l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane, a publié des trucs accablants sur son Instagram. Cela inclut une question à Gary Bettman sur « comment ils peuvent laisser un joueur jouer sur ses propres jeux ? » pic.twitter.com/lKGYKWt6bF – Mark Scheig (@markscheig) 31 juillet 2021

Cette nuit-là, la LNH a annoncé qu’elle menait une enquête approfondie sur la base des allégations d’Anna :

Nous avons l’intention de mener une enquête approfondie et n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. (2/2) – Relations publiques de la LNH (@PR_NHL) 31 juillet 2021

Evander a nié les accusations dans un tweet (supprimé depuis), dans lequel il qualifie Anna de “bientôt ex-femme”. Il a dit qu’il coopérerait pleinement à l’enquête de la LNH, et son manager a ajouté que même si les accusations étaient sérieuses, elles n’étaient pas vraies. via le New York Post :

“On nous a conseillé de ne rien dire pour le moment”, a déclaré le manager Karl Mullins au Post, ajoutant que le couple “avait juste des problèmes” et que le joueur parlerait “une fois l’enquête terminée”.

Anna a riposté avec plus d’histoires sur Instagram, accusant Evander d’essayer de la rendre folle en utilisant la “carte psycho ex-femme”. Elle dit que son ex-mari a donné la priorité au jeu et à la fête plutôt qu’à leur fille, il l’a trompée avec des travailleuses du sexe et est actuellement en Europe avec son ex-petite amie, Mara Teigen. Oh, et elle ajoute qu’Evander a également compté les cartes, ce qui est un énorme non-non (j’ai appris cela lorsque Ben Affleck a été expulsé d’un casino pour avoir fait la même chose):

Plus d’Anna Kane, réagissant à la couverture de l’enquête de la LNH sur les jeux d’argent sur Evander. pic.twitter.com/OVLzjmzwSE – Greg Wyshynski (@wyshynski) 1er août 2021

Evander a déposé son bilan en janvier, deux ans après avoir signé un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans avec les Sharks. Il y a un an et demi, il a été poursuivi par un casino de Vegas pour plus de 500 000 $ de dettes de jeu. Donc je pense qu’il y a quelque chose dans les affirmations d’Anna. Le vrai gagnant ici est Khloe Kardashian, qui remercie ses étoiles chanceuses qu’elle n’est jamais tombée amoureuse d’un de ces joueurs de hockey nuls.

