La femme Estranged d’Ioan Gruffudd accepte le besoin d’être prudente avec les mots au milieu du divorce ⋆ .

WENN / Nikki Nelson

Des semaines après avoir prétendu que ses filles pleuraient tous les jours après que la star des « Quatre Fantastiques » les ait quittées, Alice Evans s’excuse d’avoir utilisé une hyperbole lors de son explosion.

AceShowbiz –

Actrice Alice Evans s’est excusée d’avoir suggéré que ses filles étaient dévastées par le drame du divorce en cours entre maman et papa, acceptant qu’elle devait choisir ses mots avec plus de soin.

Ioan GruffuddL’épouse de l’ex-épouse a affirmé que les filles de l’ancien couple, Ella et Elsie, «pleuraient tous les jours», mais a maintenant consulté Instagram pour admettre que ses enfants vont «mieux que ce que j’aurais imaginé».

Elle ajoute qu’Ella, 11 ans, a déjà «établi qu’elle pouvait obtenir beaucoup plus de livraisons Ubereats en retournant entre deux demeures» alors qu’Alice remerciait les fans pour leur soutien.

«Je ne peux pas trouver où j’ai dit cela, mais je suis sûr que je l’ai fait, et j’aurais dû être plus prudent avec mes mots», a écrit Evans. «Ils pleurent beaucoup, mais les enfants ont tendance à le faire de toute façon, et« ils pleurent tous les jours »est définitivement une hyperbole! Je suis désolé. »

«Ils font beaucoup mieux que ce que j’aurais imaginé, pour être honnête. Juste qu’il y a certaines discussions sur l’avenir [near and far] qui viennent qui les rendent tristes. Et pour l’instant, je n’ai pas de réponses.

Alice a révélé qu’elle et l’acteur s’étaient séparés en janvier, affirmant que « Les quatre Fantastiques«La star l’avait« torturée mentalement »et avait abandonné la famille« à l’improviste ».

Dans une explosion sur Twitter, l’actrice émue a écrit: «Leur père est sorti et les a abandonnés à l’improviste. Sans explication. Oui, c’est ce qu’ils pleurent tous les jours. Leur père reviendra-t-il un jour jouer dans la piscine ou dans la cour avec eux? Auront-ils de nouveau une famille?

Evans a été critiqué pour avoir été trop ouvert sur ses sentiments tout au long de la bataille pour le divorce jusqu’à présent.

Article suivant

Addison Rae soutient les créateurs de danse TikTok suite au contrecoup de sa performance de « Jimmy Fallon »

Lien source