La femme et la petite amie des fils de Donald Trump ont reçu des paiements clandestins directs de la campagne Trump – 10ztalk.com

La campagne du président Donald Trump a versé secrètement d’importantes sommes d’argent à l’épouse d’un fils Trump et à la petite amie d’un autre – 180 000 $ chacune par l’intermédiaire de la société privée du directeur de campagne, selon des initiés clés ayant une connaissance directe de l’arrangement.

La petite amie du fils aîné Donald Trump Jr., Kiberly Guilfoyle, reçoit 15 000 $ par mois, tout comme Lara Trump, l’épouse d’Eric Trump, selon deux sources du GOP qui ont révélé l’information sous couvert d’anonymat.

Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas dire quand les paiements ont commencé, mais ils savent qu’ils ont été effectués par l’intermédiaire de la société de Bradley Parscale, l’ancien directeur de campagne de Trump afin d’éviter les exigences de déclaration publique qui seraient en place si l’argent provenait directement de la campagne.

Parscale a fait un commentaire au HuffPost avant de passer sous silence : « Je peux les payer comme je veux les payer. »

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Il y a des critiques de l’arrangement des deux côtés qui disent que la configuration est créée pour contourner les règles de la FEC qui exigent une divulgation complète des campagnes, des partis politiques et d’autres comités sur leurs dépenses.

Paul Ryan, expert juridique en financement de campagne au sein du groupe de surveillance Common Cause, a déclaré : « Beaucoup de personnes proches de Donald Trump [got] riche de sa campagne… Ils ne veulent pas que les donateurs le sachent… Parce qu’en fin de compte, c’est l’argent des donateurs.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Stuart Stevens, qui a été l’un des principaux collaborateurs de la campagne du candidat du GOP 2012, Mitt Romney, a eu des mots durs : « C’est pourquoi Parscale a le poste. C’est un blanchisseur d’argent, pas un directeur de campagne.

« C’est pourquoi Parscale a le travail. C’est un blanchisseur d’argent, pas un directeur de campagne. Stuart Stevens, sur le directeur de campagne de Trump, Bradley Parscale

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Au cours de la saison électorale 2016, Lara Trump, 37 ans, a fait des apparitions et a mené des interviews dans les médias au nom de Trump. Elle continue d’être active dans les événements « Femmes pour Trump » et a agi en tant que « conseillère principale » pour la campagne 2020. Parscale a confirmé en 2017 qu’il l’avait officiellement embauchée pour travailler pour son entreprise, ce qui signifiait qu’elle continuerait à travailler pour la campagne de Trump.

Guilfoyle, 51 ans, a commencé à sortir avec Donald Trump Jr. il y a deux ans, lorsqu’elle a commencé à apparaître régulièrement lors d’événements de campagne. Et jusqu’à ce qu’elle quitte le réseau en 2018, elle était une contributrice régulière de Fox News. Au début de 2020, elle a été nommée présidente de Trump Victory, le comité de collecte de fonds qui a aidé à acquérir et à distribuer des fonds à la fois à la campagne Trump et au Comité national républicain.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Un conseiller de la Maison Blanche a déclaré à propos de Guilfoyle : « Elle fait des trucs, mais elle est comme cette pom-pom girl idiote… Elle reçoit ces appels de donateurs, et c’est ridicule.

Le New York Times a d’abord signalé les paiements, mais n’a pas divulgué les montants. Ce rapport comprenait l’incident du 18 juin 2019 lorsque Guilfoyle a interrogé Parscale sur les raisons pour lesquelles ses chèques de paiement étaient toujours en retard et il a déclaré qu’il examinerait la question, suggérant que l’arrangement était en place depuis un certain temps.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

La campagne Trump et le RNC ont habilement esquivé les règles de la FEC qui obligent les campagnes, les partis politiques et autres comités à divulguer tous les paiements aux employés en faisant passer bon nombre des leurs par l’intermédiaire des sociétés privées de Parscale.

Giles-Parscale et Parscale Strategy LLC, tous deux appartenant à Parscale, ont reçu 38,9 millions de dollars de paiements de la campagne de Trump, du RNC, des comités de collecte de fonds et d’un Trump soutenant le super PAC depuis le jour où le président a pris ses fonctions jusqu’aux derniers dépôts de données enregistrés. en février de cette année.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

La pratique selon laquelle Trump injecte de l’argent des donateurs à ses enfants va de pair avec sa pratique consistant à injecter de l’argent des donateurs directement dans ses poches, ce qu’il fait depuis 2016, date à laquelle il est devenu le candidat républicain présumé et a commencé à voir de l’argent du GOP insensé. Au même moment, Trump a quintuplé le loyer qu’il facturait à son siège de campagne à Trump Tower, de 35 458 $ par mois à 169 758 $. Il a également commencé à facturer à la campagne des montants à cinq et six chiffres pour utiliser ses hôtels et ses terrains de golf pour des événements. Avez-vous vu ce qu’il faisait là-bas?

Ce comportement de revers n’a pas pris fin quand il a gagné. Sa campagne a versé 37 542 $ par mois en loyer à la Trump Tower, même si elle a commencé à fonctionner à partir d’un emplacement à Arlington, en Virginie. Et chaque fois que sa campagne ou le RNC organise un événement dans les propriétés de Trump, il empoche des centaines de milliers de dollars à la fois.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Robert Weissman, président du groupe libéral Public Citizen, “Grift and Greffe est l’affaire de la famille.”

Comme cela a été prouvé au cours des deux dernières années, la campagne Trump adorerait entraîner la famille Biden pour les postes de Hunter Biden dans des conseils d’administration lucratifs alors que son père était vice-président, mais ces paiements à Guilfoyle et Lara Trump en feront un argument difficile à gagner.

La publication La femme et la petite amie des fils de Donald Trump ont reçu des paiements clandestins directs de la campagne Trump est apparue pour la première fois sur TPL News.

Lien source