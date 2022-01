La femme piégée dans le hachoir à viande à Carthagène subit une intervention chirurgicale d’urgence et sa vie n’est pas en danger

01/08/2022

Le à 18:59 CET

Ana Lucas

La femme blessure grave en mettant la main dans un hachoir à viande sur le marché de Carthagène a été chirurgie d’urgence à l’hôpital, confirment des sources sanitaires.

Bien que le travailleur ait été retiré de l’étal du marché sur une civière, inconscient et avec l’un de ses membres supérieurs coincé toujours sur la machine, les mêmes sources soulignent que, heureusement, Sa vie n’est pas en danger.

L’accident de travail, qui a mobilisé les agents de santé, les pompiers et la Police, a eu lieu à onze heures du matin dans le Marché de Santa Florentina, dans Carthagène. Plus précisément, dans l’un des étals de boucherie. Des témoins ont alerté Urgences que la femme avait été piégée dans l’engin et ne pouvait pas en sortir.

Son patron et son partenaire étaient devant, des témoins ont expliqué plus tard. Lorsque les toilettes sont arrivées sur les lieux, la victime était toujours piégée, Je saignais et j’avais perdu connaissance.

Des agents de santé et des pompiers travaillent au poste pour s’occuper de la femme, toujours piégée. | Ivan Urquzar

En raison de la gravité des blessures de la travailleuse, elle a été transférée à Santa Lucía de Carthagène toujours avec la machine. Recevoir des soins de santé à l’hôpital était une priorité et il n’a pas été possible de la libérer complètement. La blessure était chirurgie d’urgence et continue à l’hôpital.

Il sera étudié plus tard s’il existe un moyen de reconstruire sa main, qui a subi de très graves dommages dus à l’action de la machine de découpe. En l’absence de conclusion de l’enquête, l’une des hypothèses retenues est que la femme atteint dans la machine pour « pousser la viande ». Il faut préciser si le hachoir avait le mesures de sécurité pertinentes, comme peut l’être un système pour éviter de telles amputations.

Comme indiqué sur son site 112, ils se sont mobilisés au marché, situé rue Juan Fernández, sapeurs pompiers du Service d’extinction d’incendie et de secours de la mairie de Carthagène (une unité principale et un véhicule polisocorro), une unité d’urgence mobile de la Direction des Urgences et Urgences Sanitaires 061 et agents de Police nationale.

L’événement a été porté à l’attention du Institut de la sécurité et de la santé au travail de la région.