La star de Pioneer Woman, Ree Drummond, a marqué un autre jalon familial ce week-end. Elle a déposé son fils Bryce Drummond à l’Université du Texas du Nord, mais seulement après s’être assurée que sa cuisine était bien approvisionnée en produits essentiels. En mai, sa fille Alex Drummond a épousé Mauricio Scott, un événement relaté dans une émission spéciale de Food Network diffusée en juin.

Drummond, 52 ans, a partagé une photo d’elle dans sa voiture avec Bryce sur le siège passager, levant le pouce. Dans sa légende, elle a plaisanté sur la difficulté de s’assurer que la cuisine de Bryce était pleine. “2 voyages à 2 heures d’intervalle dans 2 emplacements Walmart différents plus 2 heures d’organisation et 2 cafés glacés ont suffi pour que la cuisine de Bryce soit entièrement installée et approvisionnée hier”, a-t-elle écrit. « (Oh, et un trajet de 500 miles jusqu’au Texas et retour.) Je suppose que c’est très important pour moi que mon enfant puisse faire un œuf. Je t’aime, mon fils !”

Bryce a obtenu son diplôme d’études secondaires un semestre plus tôt, il a donc commencé ses études à l’UNT en janvier, rapporte PEOPLE. Il a été recruté pour jouer le quart-arrière à UNT. Il pouvait souvent voir sa sœur et son nouveau beau-frère depuis qu’ils vivent à Dallas, a noté Drummond dans une publication Instagram de janvier. Alex et Scott “habitent à Dallas, alors ils nous ont aidés à déplacer le grand gars dans son dortoir, puis nous sommes tous sortis pour manger des enchiladas et des burritos pour le dîner, ce qu’on fait au Texas”, écrivait-elle à l’époque.

En mai, Alex, 23 ans, et Scott se sont mariés au ranch de l’Oklahoma, Drummond et son mari Ladd Drummond. Alex portait une robe en dentelle Monique Lhuillier, qu’elle a frappée avec succès de Scott jusqu’à ce qu’elle marche dans l’allée. Ce fut une nuit si significative et mémorable – de belles fleurs, de la bonne nourriture et tellement de plaisir… mais ce que nous avons tous ressenti le plus, c’était l’amour », a déclaré Drummond dans un article de blog de Pioneer Woman. « C’était encore plus spécial. qu’aucun d’entre nous n’aurait pu espérer. » Bien que le mariage ait été parfait, il y a eu quelques noces. Les bassets des Drummond n’ont pas pu s’empêcher de faire une apparition surprise.

Le mariage a été filmé pour une émission spéciale d’une heure diffusée sur Food Network en juin. Drummond voulait partager le mariage avec les téléspectateurs de Food Network, car ils sont devenus “comme notre famille élargie au fil des ans”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le spécial a également présenté des moments dans les coulisses.

Ces deux moments familiaux sont survenus après une quasi-tragédie plus tôt cette année. En mars, Ladd a subi une grave blessure au cou après un accident avec leur neveu Caleb alors qu’ils tentaient tous les deux de répondre à un incendie de ranch. Drummond et Ladd avaient prévu un voyage dans le Colorado, qui a dû être reporté à juillet. Ils étaient si près d’y aller en mars que Drummond était plein à craquer lorsque l’accident s’est produit.