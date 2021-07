La pionnière Ree Drummond a finalement quitté la ferme de l’Oklahoma et s’est rendue au Colorado pour des vacances conjugales avec son mari Ladd. L’animatrice de l’émission de cuisine a mis à jour ses réseaux sociaux ainsi que son blog avec un nouveau message, exprimant son enthousiasme à l’idée de se détendre officiellement dans le nouvel emplacement. “Ladd et moi sommes en vacances ensemble dans le Colorado ! Pouvez-vous dire que je suis excitée ? Je le suis. Et laissez-moi vous expliquer un peu plus mon enthousiasme”, a-t-elle écrit.

Le couple a d’abord essayé de faire le voyage il y a des mois, mais a été contraint d’annuler ses plans après que Ladd se soit retrouvé dans un horrible accident qui s’est terminé par une visite à l’hôpital. Ladd a eu une collision alors qu’il ripostait à un incendie près de la ferme, ce qui lui a cassé le cou et s’est retrouvé à subir une opération d’urgence au cou. Leur neveu Caleb a également été impliqué dans l’accident. “Nous avons essayé en mars de faire le même voyage. J’avais déjà commencé à faire mes valises, j’étais tellement excité à ce sujet. Et d’accord, je ne venais pas de commencer à faire mes valises… le voyage était encore dans deux jours, mais psychologiquement, j’attendais définitivement près de la porte. Mais ensuite, Ladd a eu un terrible accident et nous n’avons évidemment pas pu y aller », a poursuivi Ree.

“Le manque de nos vacances était certainement au bas de notre liste de préoccupations à l’époque puisque Ladd était à l’hôpital pour se remettre de son opération d’urgence au cou … mais alors qu’il commençait à guérir et à aller mieux, nous avons dû rire que l’accident s’était produit juste avant notre voyage, parce que quelque chose avait semblé interrompre notre capacité à faire ensemble trois voyages planifiés au Colorado », a expliqué Drummond. “Nous avons peut-être simplement renoncé à essayer, mais je suis têtu et lui aussi, alors nous avons décidé de faire des plans une dernière fois et de voir si nous pouvions y arriver.”

Les choses semblent aller bien pour le couple pendant leur voyage. Elle a fermé, envoyant un message à leurs enfants. “Je sais que nous ne sommes qu’à quelques heures, mais nous passons vraiment du bon temps jusqu’à présent. Tous les enfants ici nous manquent un peu, mais nous profitons également de notre premier voyage non lié au travail seuls ensemble depuis … Depuis… Depuis que je ne m’en souviens pas ! Alors, les enfants de Drummond, prenez soin les uns des autres, n’oubliez pas votre mère et votre père”, a plaisanté Ree.