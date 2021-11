La femme qui a tué son mari à Manacor accepte 15 ans de prison

22/11/2021 à 13:20 CET

Marcos Ollés

La femme qui a poignardé son mari à mort devant ses trois enfants à Manacor a accepté une 15 ans de prison. La prévenue a reconnu les faits devant un tribunal populaire et s’est déclarée auteur d’une délit de homicide avec l’aggravation de la parenté, après l’accord intervenu entre le procureur, le ministère public et la défense. Il doit indemniser l’enfant en commun que ses parents avaient déjà de 260.000 euros.

Le crime s’est produit dans la nuit de 8 juillet 2020 à la maison de la rue Sant Joan Baptista, à Manacor, où vivaient la prévenue, une Hondurienne de 32 ans, son mari, du même âge, et trois enfants : le bébé de 11 mois qu’ils avaient en commun et ses deux autres enfants, 6 et 9 ans . Daniela Cardona, lors d’une dispute, a poignardé son partenaire, l’équatorien Óscar Méndez, à quatre reprises dans le dos. L’accusé, dans sa déclaration au cours du procès, a assuré que l’attaque s’était produite dans une lutte. « Il m’a attrapé les cheveux, je suis tombé sur le dos et j’ai heurté un meuble dans le dos », a expliqué. C’est alors qu’il a poignardé la victime. Selon sa version, l’homme avait déjà pris l’arme.

La victime a réussi à quitter la maison, mais est tombé effondré dans les escaliers de l’immeuble et a saigné à mort. L’accusé s’est ensuite rendu au domicile d’un voisin et a été arrêté lorsque la police nationale s’est rendue sur les lieux. Depuis, il est en prison provisoire.

Le parquet l’a inculpé de crime d’homicide, estimant que l’homme avait la possibilité de se défendre. Les proches de Méndez, qui exercent le ministère public, ont soutenu que l’attaque était perfide et ils l’ont accusée de meurtre, réclamant une peine de 25 ans. Enfin, les parties sont parvenues à un accord de conformité et ont accepté le rapport du parquet. Le jury populaire a été dissous après les aveux de la femme et l’affaire a été examinée pour la détermination de la peine.