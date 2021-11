La FEMP exigera du Gouvernement un fonds de compensation des plus-values

11/10/2021

Le à 14:56 CET

.

La Fédération espagnole des municipalités et provinces (FEMP) il va réclamer un fonds de compensation au gouvernement central, puisque la nouvelle reformulation de l’impôt sur les plus-values ​​entraînera une réduction de la perception des communes.

Le vice-président de la FEMP et maire de Tolède, Milagros de Tolón, a annoncé lors d’une conférence de presse que la FEMP envisage de se réunir la semaine prochaine à Madrid et que lors de cette réunion la création de ce fonds sera formellement demandée, puisqu’elle a donné comme un exemple que les coffres de la mairie de Tolède ils cesseront de saisir environ 1,2 million d’euros par an avec le nouveau calcul de la taxe.

Toulon a félicité le gouvernement central pour la réponse rapide à l’arrêt de la Cour sur la impôt sur les plus-values, mais a annoncé que la FEMP maintenait sa proposition de demander un fonds de compensation.

Malgré la baisse des revenus, le conseiller municipal de Tolède a garanti que les services publics municipaux seront offerts, car ils sont « essentiels » et a ajouté que les budgets 2022 de la ville ne changeront pas.

En ce sens, Toulon a demandé qu' »une bonne fois pour toutes le travail sur le financement local comme cela se fait dans la région autonome, car les communes organisent des concours qui ne sont pas les leurs et, comme on le voit, les poursuites, du point de vue de la collecte, vont toujours aux administrations locales ».