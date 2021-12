La fenêtre de sortie de BioShock 4, l’heure et les détails des paramètres auraient fuité

L’année dernière, toute la série BioShock (enfin, ses jeux principaux, du moins) est arrivée sur Nintendo Switch, introduisant une toute nouvelle vague de joueurs dans une franchise largement considérée comme l’une des meilleures du genre du jeu de tir solo. Si vous êtes l’un des nombreux à avoir choisi la série sur la plate-forme de Nintendo et que vous êtes impatient de voir la suite, vous voudrez continuer à lire.

Dans un récent podcast de Sacred Symbols, le journaliste Colin Moriarty partage des détails sur « BioShock 4 », le nom non officiel du prochain titre de la série. Il affirme que le développeur Cloud Chamber vise une sortie en 2022 et que le jeu se déroulera dans une ville antarctique fictive dans les années 1960 – le média britannique VGC prétend avoir entendu la même chose.

Voici ce que Moriarty avait à dire :

« Cela se passe dans une ville antarctique des années 1960 appelée Borealis. [The game is] nom de code ‘Parkside’… On m’a dit que l’équipe de développement avait une latitude incroyable pour bien faire les choses. Cela me semble et sonne juste. »