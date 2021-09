La fenêtre de transfert de Tottenham Hotspur – Une nouvelle approche

La fenêtre de transfert de Tottenham Hotspur a été différente de celles qui l’ont précédée ces dernières années, le nouveau directeur du football Fabio Paratici prenant en charge les entrées et les sorties et développant une nouvelle approche des affaires au club du nord de Londres.

Fabio Paratici change son approche stagnante

Lorsque l’ancien manager des Spurs, Mauricio Pochettino, a conduit le club à la finale de la Ligue des champions 2019, il y avait le sentiment qu’une reconstruction majeure serait nécessaire au club, mais cela n’est jamais venu. Au lieu de cela, le président Daniel Levy et le responsable du recrutement Steve Hitchen ont choisi de quitter l’Argentin avec la même équipe dont il avait tant retiré, passant deux fenêtres sans une seule signature. C’est un choix qui a marqué la chute de Pochetino et fait reculer les Spurs des années. Avec tout le bon travail qui avait été fait démêlé, les fans se sont retrouvés à déplorer une autre fausse aube.

L’approche du recrutement était devenue stagnante et même la nomination du vainqueur en série Jose Mourinho n’a pas pu arrêter la glissade. Plutôt que de s’appuyer sur le bon travail de Pochettino, Tottenham a perdu ce qui était devenu sa place désormais régulière en Ligue des champions; à l’issue de la saison 2020/21 de Premier League, ils n’ont pu réussir que la qualification pour la première Ligue Europa Conference.

La politique de transfert retenait le club et Levy a finalement dû reconnaître que si cela ne changeait pas, le club pourrait être confronté à des années dans le désert de l’obscurité du milieu de la table.

Fabio Paratici – Pas de compromis

Paratici a rejoint les Spurs en provenance de la Juventus, où il était aussi important pour leur succès que le manager lors de la supervision des transferts au cours d’une période qui a apporté neuf titres consécutifs en Serie A et deux apparitions en finale de la Ligue des champions.

Paratici est considéré comme un bourreau de travail, qui prend rarement des vacances, avec son téléphone portable toujours allumé, prêt à parler aux agents, aux managers et aux joueurs. Le directeur général des sports de Parme, Javier Ribalta, qui a travaillé avec Paratici à la Juventus entre 2012 et 2017, a déclaré au Guardian ;

«Je dirais qu’il est un travailleur incroyable. Je ne sais même pas quand il trouvera le temps de dormir. Il travaille 24 heures sur 24, et ce n’est pas un dicton. Habituellement, les appels de Paratici se font après minuit, avec l’énergie de quelqu’un qui vous appelle à midi ! »

Paratici a amené Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo et Paul Pogba à la Juventus et aime entretenir des relations solides avec les joueurs et être impliqué les jours de match. Cela a déjà été vu avec les Spurs car il est animé sur le banc et fait partie du staff technique.

Alors, comment Paratici s’est-il comporté lors de son premier mercato pour Tottenham ?

Dix semaines, cinq signatures

Deux ans après la demande de Pochettino de “reconstruire douloureusement” aux Spurs, cela a enfin commencé et la fenêtre de transfert de Tottenham Hotspur a été celle d’un succès calculé.

Pierluigi Golini, un gardien de but de l’Atalanta, qui a déjà joué dans les matchs d’ouverture des Spurs en Conference League, a fait preuve de confiance. Il semble être un achat judicieux pour l’avenir, Hugo Lloris touchant la fin de son séjour dans le nord de Londres.

C’est également à l’Atalanta que Paratici a de nouveau frappé pour faire venir le défenseur Cristian Romero, qui était le défenseur de l’année 2020/21 en Serie A.

Le jeune attaquant passionnant Bryan Gil a été amené de Séville, avec Erik Lamela dans l’autre sens. Gil peut courir avec le ballon, est rapide, habile et a déjà enthousiasmé les fans des Spurs avec son jeu en Europa Conference League au début de la nouvelle saison.

Barcelone était la prochaine cible de Paratici, faisant venir l’arrière droit Emerson Royal après la signature de Papa Matar Sarr de Metz. Ce dernier restera en prêt au club français jusqu’à la fin de la saison 2021/22.

La jeunesse et la qualité ont toujours été des mots d’ordre pour Paratici, et en dix petites semaines, il a travaillé sans relâche pour s’assurer que la fenêtre de transfert de Tottenham Hotspur était positive et équilibrée avec des signatures et des départs.

départs

Ne pas faire entrer de joueurs dans le club a été un problème pour Levy ces dernières années. Pourtant, il faut le dire, un problème égal a été l’incapacité de décharger les joueurs avec une baisse des prix, laissant les managers à égalité pour motiver les joueurs qui ne veulent plus jouer pour le club.

Paratici, cependant, a trouvé de nouvelles maisons pour Joe Hart, Lamela, Toby Alderweireld, Moussa Sissoko, Juan Foyth, Cameron Carter-Vickers et Paulo Gazzaniga. doit travailler avec, quelque chose qui manquait à Pochettino vers la fin de son règne et quelque chose dont Mourinho n’était jamais satisfait.

Les départs ont également vu Tottenham réduire l’âge moyen de l’équipe, qui semble désormais beaucoup plus jeune, plus dynamique et plus concentrée sur des objectifs à long terme plutôt que de basculer d’une saison à l’autre avec très peu de direction.

La fenêtre de transfert de Tottenham Hotspur montre une approche positive

Paratici a galvanisé la politique de transfert des Spurs et obtenir cinq signatures au cours de ses dix premières semaines de travail est un exploit de négociation remarquable. Cela montre qu’il est tenu en haute estime dans le monde du football.

Maintenant, Tottenham a la chance de se concentrer sur les questions sur le terrain au milieu de sa quête pour revenir dans le top quatre et revenir en Ligue des champions, ce que l’approche audacieuse de Paratici ne peut qu’aider dans les saisons à venir.

