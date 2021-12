La fenêtre d’Embiid, plus la revue Sports Repodders 2021

Bill Simmons du Ringer partage ses réflexions sur la victoire des 76ers contre les Celtics, la domination de Joel Embiid et l’urgence imminente d’un échange de Ben Simmons (1:50). Ensuite, Bill s’entretient avec Bryan Curtis de The Ringer et Jason Gay du Wall Street Journal pour une édition 2021 des Sports Repodders ! Ils discutent de la renaissance de la Formule 1 (16h28), de l’émission alternative MNF d’Eli et Peyton Manning alias Manning-cast (31h50), des émissions sportives traditionnelles en studio (45h56), de . et des rumeurs d’une acquisition par The New York Times, la montée des streamers sportifs, et plus encore (1:06:15).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Bryan Curtis et Jason Gay

Producteur : Kyle Crichton

