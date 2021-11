La Fénix Bike & Trail prépare sa deuxième édition

11/03/2021 à 12:23 CET

Sport.es

Bonne nouvelle pour les amoureux de la montagne. L’événement Vélo et sentier Phoenix, qui a tenu sa première édition en janvier dernier, a déjà commencé ses préparatifs pour qu’en 2022 ce soit l’un des tests qui ouvre l’année à la fois pour le VTT et les courses de montagne.

La course promue par le Institut des Sports du Cabildo de Gran Canaria commencé avec votre période d’inscription. Comme lors de son édition inaugurale, la course se déroulera sur deux jours et avec deux étapes d’une grande beauté, donnant aux participants l’opportunité de combiner les deux disciplines ou de n’en choisir qu’un.

L’événement reprendra le format qui était si populaire en janvier dernier. Ainsi, les participants de la modalité combinée auront la possibilité d’entrer dans un classement exclusif, additionnant les temps qu’ils effectuent dans les deux courses. Les distances, dates et classements sont répartis comme suit :

Vélo Fénix : 30 kilomètres, Santa Lucía de Tirajana (samedi 29 janvier)

Sentier Fénix Long : 25 kilomètres, Tejeda (dimanche 30 janvier)

Senix Fénix Corta : 12 kilomètres, Tejeda (dimanche 30 janvier)

Combiné : Fénix Bike + Fénix Trail Long

Par conséquent, l’événement est divisé en deux jours d’émotion maximale. Dans le premier, les participants de la Fénix Bike seront mis à l’épreuve dans un beau tour des environs de La Sorrueda, dans la commune de Santa Lucia de Tirajana. Les 30 kilomètres et près de 1 000 mètres de dénivelé positif accumulé comprendront des sections techniques et des secteurs où vous pourrez profiter de paysages qui, dans l’hiver de Gran Canaria, promettent d’être exceptionnels.

Pour sa part, Sentier du Phénix Il se tiendra dimanche avec le centre névralgique situé à El Garañón Lodge, dans la ville sommitale de Tejeda. Ici, les coureurs pourront choisir entre la Longue distance, de 25 kilomètres, ou la Courte de 12. Les deux ils traversent certains des sentiers les plus emblématiques de Gran Canaria, avec la promotion de Roque Nublo et la descente vers les villes de Tejeda comme joyau de la course.

De plus, comme une grande nouveauté, le Senix Fénix sera inclus au programme de la Camp d’entraînement de la Transgrancanaria HG, qui est une attraction majeure pour les coureurs qui débarquent sur l’île depuis l’extérieur de Gran Canaria pour reconnaître le parcours du test qui se déroulera au mois de mars. Ce camp d’entraînement s’achèvera dimanche avec la course Fénix Trail, après deux autres jours d’entraînement et de coexistence à El Garañón.

La Vélo & Trail Fénix, se tenir entre 29-30 janvier 2022, est un événement promu par l’Institut des Sports du Cabildo de Gran Canaria et organisé par Événements de périphérie.