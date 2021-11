La fente de mêlée brisée de Call of Duty Modern Warfare 2 est de retour dans Vanguard

Toute personne ayant joué Appel du Devoir Guerre Moderne 2 une quantité décente se souviendra d’un exploit spécifique qui vous a permis de charger en avant – en ignorant complètement les règles de la thermodynamique – et d’exécuter les joueurs ennemis avec une fente meurtrière.

Grâce à une combinaison de techniques en Call of Duty : l’Avant-garde, la fente ridicule revient – ​​et nous voyons déjà les joueurs s’amuser avec la monstruosité surpuissante au corps à corps.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir le créateur de contenu Drift0r démontrer le mouvement – ​​et le comparer à l’original de Modern Warfare 2. Il y a aussi un contenu étonnamment bon sponsorisé dans la vidéo – bravo à Drift0r pour cela.

Quoi qu’il en soit, revenons à CoD. Au moment de la rédaction de cet article, tout ce que vous avez à faire pour lancer la puissante attaque de mêlée est de combiner l’attachement à la baïonnette sur une arme dans Vanguard avec la compétence Reach – et cela recréera plus ou moins l’exploit Commando Pro de MW2. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des analogues noobtube, et ce sera toute la nostalgie que nous pourrons gérer !

Vous pouvez voir dans la vidéo que la nouvelle technique Commando Pro a un potentiel incroyable sur le champ de bataille, en particulier dans les scénarios de combat rapproché que vous êtes susceptible de rencontrer pendant, par exemple, une liste de lecture Das Haus 24h/24 et 7j/7.

Si vous êtes en train de vous faufiler dans la zone de guerre en poignardant des gens sans discernement, nous vous conseillons de tout retirer de votre système dès que possible – cela va probablement être corrigé du jeu (ou au moins nerfé) le plus tôt possible. Il y a beaucoup d’éléments déséquilibrés dans le jeu en ce moment, alors peut-être – juste peut-être – Sledgehammer gardera celui-ci un peu plus longtemps, encore.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Si vous prévoyez d’attacher votre casque, de placer des munitions dans votre arme et de sauter dans Vanguard, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à notre liste des meilleures armes à feu dans Call of Duty Vanguard, ou peut-être aurez-vous besoin pour savoir comment résoudre les problèmes de connexion dans Vanguard, à la place.