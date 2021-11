11/07/2021 à 22:44 CET

Max verstappen il a volé les portefeuilles des deux Mercedes au départ du GP du Mexique, remportant une course qui a consolidé son leadership. Il reste quatre courses et Hamilton est dans les cordes contre un rival qui devient de plus en plus fort chaque jour qui passe.

1/ La fente de Verstappen

Il a remporté neuf des dix-huit courses organisées et Max verstappen il devient un candidat sérieux pour renverser Lewis Hamilton, qui a remporté six des sept derniers titres. La force du Néerlandais réside dans son caractère, sa soif de gagner et la vitesse qu’il chérit et qui l’a toujours caractérisé, combinés à des compétences en gestion de course et à une énorme intelligence au volant de sa Red Bull. De plus, l’équipe et la voiture sont avec vous, rendant vos options de plus en plus réelles. Il est arrivé au Mexique avec une avance de douze points sur l’Anglais et a augmenté le chiffre à dix-neuf alors qu’il en reste encore une centaine à disputer. Max est chaque jour un meilleur pilote, plus complet et ne commet guère d’erreurs dans une saison à cadre, où chaque fois qu’il a terminé la course sans incident, il l’a fait dans les deux premiers.

2/ Bottas échoue au moment le plus inopportun

Capable du meilleur et du pire, le Bottas de las dos faces nous a de nouveau montré la croix dans un passionnant GP du Mexique, joué dans une atmosphère mémorable. Auteur de la pole position contre vents et marées samedi, il a tout gâché dès le départ, où il a été devancé par Verstappen et Hamilton. De plus, afin de ne pas dépasser son coéquipier au premier arrêt, il a freiné un peu plus que nécessaire et une légère touche de Ricciardo par derrière, cela lui a fait subir une vrille et a dû faire un arrêt au stand prématurément. Il les a eu toute la course avec l’Australien, avec qui il n’a pas pu et s’est retrouvé hors des points. Quand Valtteri ne fait pas face à tout, les choses se compliquent par son manque de détermination et de caractère. L’échec de Bottas arrivé au moment le plus inopportun de la saison, car les points de Sergio Perez Ils ont placé Red Bull à un point de Mercedes en Coupe du monde des constructeurs.

3/ Parité dans les prévisions

Avec quatre courses d’avance, tout est ouvert, aussi bien entre les pilotes que les constructeurs. Les petits détails sont ce qui décidera du titre et, à cet égard, compte tenu de l’égalité entre les pilotes et les équipes, le potentiel des voitures fera la différence. Le Brésil pourrait être un terrain fertile pour les Red Bull, dont l’aérodynamisme est bien adapté à leurs caractéristiques, tandis que les pistes de Losail et Jeddah, qui débutent cette année dans le calendrier F1, sont à deviner. Abu Dhabi ferme le championnat comme d’habitude et tout peut être ouvert jusque-là. A Yas Marina, Mercedes a gagné des années consécutives, de 2013 à 2019, et Red Bull, en plus de gagner en 2013 et 2014 avec Vettel, a gagné l’année dernière avec Max verstappen. La conclusion est qu’il y a une énorme parité basée sur les caractéristiques des circuits, sans avantages significatifs pour aucune équipe.