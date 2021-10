La fente pour carte SD du MacBook Pro prend en charge UHS-II, mais pas UHS-III

Apple a confirmé les spécifications du nouveau logement pour carte SD du MacBook Pro, et il y a de bonnes nouvelles pour les vidéastes.

Apple dit que le slot prend en charge les transferts UHS-II, mais pas UHS-III ou SD Express.

Le rédacteur en chef adjoint de Verge, Dan Seifert, a obtenu la confirmation.

Apple nous a confirmé que l’emplacement pour carte SD du nouveau MacBook Pro 14/16 est UHS-II (plus de 300 Mo/s). Pas aussi prospectif que l’UHS-III (plus de 600 Mo/s), mais Dieu merci, ce n’est pas UHS-I (environ 100 Mo/s).

La situation avec les cartes SD est compliquée par les trois éléments différents que vous devez prendre en compte.

Tout d’abord, le facteur de forme physique :

SD (pleine taille) MicroSD (nécessite un adaptateur pour les emplacements pour carte SD pleine taille)

Deuxièmement, la catégorie de capacité :

SD : jusqu’à 2 Go SDHC : jusqu’à 32 Go SDXC : jusqu’à 2 To SDUC : jusqu’à 128 To

Enfin, l’indice de vitesse (ceux pris en charge par le MacBook Pro illustré dans gras):

SD standard : 12,5 Mo/s

Haute vitesse (HS) : 25 Mo/s

Ultra haute vitesse I (UHS-I) : 104 Mo/s

Ultra haute vitesse II (UHS-II) : 312 Mo/s

Ultra High Speed ​​III (UHS-III) : 624 Mo/s SD Express (HC/XC/UC) : 985 Mo/s ou 1970 Mo/s ou 3940 Mo/s

Comme si tout cela n’était pas assez compliqué, vous verrez parfois des cartes UHS marquées avec la moitié des vitesses indiquées ci-dessus. C’est parce qu’il s’agit de la vitesse maximale en duplex intégral (avec une voie affectée chacune au chargement et au téléchargement), mais la plupart des applications ne nécessitent que la lecture ou l’écriture à la fois – elles peuvent donc également être utilisées en mode semi-duplex, où les deux voies sont utilisées dans une seule direction pour doubler la bande passante. Oh, et certaines cartes seront, pour une raison quelconque, étiquetées comme prenant en charge une norme de vitesse, mais citent une certaine vitesse entre la norme full-duplex et semi-duplex.

L’emplacement pour carte SD du MacBook Pro prend en charge n’importe quelle capacité et quatre des six cotes de vitesse.

Bien que UHS-III aurait été bien, ces cartes ne sont pas d’usage courant en raison de leur coût. La plupart des vidéastes utilisent des cartes UHS-I ou UHS-II, toutes deux prises en charge.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :