La fermeture des écoles craint à travers le Royaume-Uni alors que le Pays de Galles clignote en premier et retarde le début du trimestre de janvier | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le prochain trimestre commencera avec deux jours de retard pour tous les élèves du Pays de Galles afin de donner aux écoles le temps de planifier les perturbations continues de Covid. Présentant des plans pour le début du trimestre dans une lettre aux chefs d’établissement, le ministre de l’Éducation Jeremy Miles a déclaré que tous les élèves devraient revenir d’ici le 10 janvier et que «dans la mesure du possible» les élèves devraient être à l’école pour les cours du prochain trimestre.

Le ministre a ajouté que les deux jours de planification permettront également aux écoles secondaires d’organiser l’apprentissage en ligne si nécessaire, et aux élèves de « passer en toute sécurité » les examens GCSE de janvier qui doivent commencer le 11 janvier.

Les chefs d’établissement ont réagi avec colère à l’annonce en disant que cela ne suffisait pas à assurer la sécurité des écoles. La ministre de l’Éducation du parti conservateur fantôme, Laura Anne Jones, a déclaré que tout devait être fait pour garder les écoles ouvertes.

De nombreuses écoles ont été affectées par l’absence du personnel et des élèves et les syndicats craignent que cela continue d’avoir un impact sur le prochain trimestre sans mesures de sécurité plus strictes.

Les écoles ne peuvent pas rester ouvertes ou dispenser un apprentissage à distance sans personnel, ont-ils averti.

Ailleurs, en Irlande du Nord, une décision n’a pas encore été prise à la suite d’une réunion des ministres de Stormont quant à l’opportunité de prendre de nouvelles mesures préventives contre la pandémie en cours.

Cependant, il a été largement convenu qu’une intervention significative sera nécessaire en Irlande du Nord immédiatement après Noël, au plus tard, pour maintenir le nombre de patients hospitalisés Covid en dessous de 1 000 si la gravité de l’Omicron est proche de celle de la variante Delta.

L’agence de presse PA rapporte qu’un document du ministère de la Santé distribué aux ministres avant la réunion déclarait : « Si Omicron est associé à une gravité de la maladie proche de celle de Delta, une intervention significative serait nécessaire immédiatement après Noël au plus tard pour avoir une chance raisonnable de maintenir le nombre de patients hospitalisés à moins de 1 000.

De retour au Pays de Galles, la directrice de l’ASCL Cymru, Eithne Hughes, a déclaré que le gouvernement gallois avait abdiqué la responsabilité de la sécurité de Covid et que le plan « fragile » ne protégerait pas les gens.

Des plans d’actions à entreprendre dès le retour à l’école ont été définis par le ministère de l’Éducation.

Ils comprenaient : élèves du secondaire et visiteurs.

La lettre ajoute que les chefs d’établissement devraient planifier leurs mesures d’atténuation pour le début du mandat en fonction du niveau de risque « très élevé ».

Dans ce cadre, le ministre de l’Éducation a publié un avis sur la loi sur le coronavirus 2020 autorisant les écoles à opérer des heures de début et de fin échelonnées à partir du début du trimestre.

Tout le monde devrait également donner la priorité à l’obtention de son rappel lorsqu’il est offert et le ministre a déclaré que les écoles devraient en tenir compte dans leur planification.

Dans une déclaration distincte, le ministre a annoncé un paquet de 24 millions de livres sterling pour aider les élèves les plus touchés par la perte d’apprentissage.

Dans une note de planification distincte aux écoles, le gouvernement gallois a déclaré: « Toutes les écoles devraient utiliser les deux premiers jours immédiatement après les vacances de Noël et du nouvel an comme jours de planification.

Il a ajouté: « Comme les dates des trimestres varient à travers le Pays de Galles, ces deux jours ne seront pas les mêmes pour toutes les écoles. Chaque autorité locale confirmera avec les écoles quelles dates ont été attribuées comme jours de planification. Les autorités locales informeront également les écoles qui doivent prendre des jours INSET au début du semestre de printemps comment seront réparties ces journées de planification.

La déclaration s’est terminée en disant : « Tous les apprenants retourneront à la disposition sur place au plus tard le lundi 10 janvier (et beaucoup au cours des derniers jours de la semaine précédente). »

Le gouvernement dit qu’il veut que les écoles en Angleterre ouvrent normalement en janvier, et à moins que les directives ne changent, c’est ce qui devrait se produire.

Le ministre de l’Éducation, Alex Burghart, a déclaré que le gouvernement mettait en place des mesures pour « s’assurer que nous ayons les meilleures chances de commencer une année scolaire normale ».

Il a déclaré que les tests au retour à l’école, la vaccination, la ventilation dans les salles de classe et les mesures d’hygiène garantiraient la poursuite de l’enseignement en personne – et que le programme de vaccination de rappel serait « clé ».

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle souhaitait que les écoles restent ouvertes « dans la mesure du possible » pour limiter toute nouvelle perturbation.

Lundi, le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi s’est abstenu de dire que les écoles en Angleterre ne fermeraient pas plus tôt que prévu avant Noël, bien qu’il ait déclaré plus tard qu' »il n’y a aucune preuve suggérant » que ce serait nécessaire.

Downing Street a depuis exhorté les parents à ne pas retirer leurs enfants de l’école avant la fin du trimestre, alors que certains parents choisissent de les garder à la maison.