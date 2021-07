La fermeture des écoles déclenche la consommation Internet des mineurs : elle augmente jusqu’à 180%

in

Stores baissés, tableaux noirs propres, casiers fermés et un silence colossal qui inonde les couloirs des écoles sur tout le territoire espagnol. C’est le résultat de neuf jours avec des centres universitaires fermés en raison de la crise de coronavirus. Face à cette situation, des familles ont été témoins de la façon dont leurs enfants ont échangé des livres et des cahiers contre des appareils électroniques.

La fermeture générale des écoles en Espagne a causé La consommation Internet des mineurs monte en flèche jusqu’à 180%, selon une étude du comportement en ligne des Qustodio, plateforme numérique de sécurité et de bien-être pour les familles. Un chiffre qui va augmenter dans les prochains jours.

L’utilisation de nouvelles technologies en masse n’est pas seulement pour encourager le divertissement en période de quarantaine. Il sert également à poursuivre la formation pédagogique sans avoir à aller en classe.

L’Italie fait grimper la consommation à 220%

Un rebond qui n’a pas été vécu qu’en Espagne. Italie en tête de la consommation Internet des écoliers avec une première augmentation de 50 %, ce qui au cours des sept derniers jours, il a grimpé jusqu’à 220 %. Un chiffre qui se reflète dans le durcissement des mesures dans le pays transalpin pour stopper la progression du coronavirus.

En général, dans les zones où la fermeture des écoles est imposée, il y a une croissance de plus de 100 % de l’activité en ligne, comme dans le cas de France, où l’activité sur le réseau a augmenté de 120 % depuis que la fermeture des écoles a été décrétée le 12 mars.

Au Royaume-Uni une approche différente a été adoptée pour endiguer la crise du coronavirus Par rapport au reste de l’Europe, il augmente également. L’activité en ligne augmente de 50% depuis que certaines écoles ont volontairement fermé le 11 mars.

« Le coronavirus propulse le monde entier dans une nouvelle ère de connectivité. Les familles devront prendre des mesures pour ne pas laisser le temps passé devant un écran devenir la majorité de la vie de leurs enfants, ainsi que pour les protéger des dangers en ligne tels que les harceleurs et les contenus violents et pornographiques », prévient le PDG et cofondateur de Qustodio, Eduardo Cruz.

Les dangers du réseau augmentent

Alors que l’activité numérique monte en flèche, l’exposition des mineurs aux danger cela peut supposer une utilisation excessive et incontrôlée du réseau. Créer des horaires et s’assurer que le contenu est adapté à l’âge sont les clés d’une bonne utilisation d’Internet.

De nombreux services de films, séries et musique Ils proposent un accès gratuit ou à prix réduit pour mieux gérer la quarantaine causée par le coronavirus. Si des mineurs créent un compte sur ces plateformes, vérifiez que le contenu est adapté à leur âge.

Il faut aussi se souvenir que réseaux sociaux Ils sont déconseillés aux enfants de moins de 13 ans. Les familles doivent apprendre à leurs enfants que tout ce qu’ils écrivent ou partagent est enregistré sur Internet et qu’ils n’ont plus le contrôle sur ce contenu qui peut leur jouer des tours à l’avenir. De plus, comme dans le monde réel, vous devez faire comprendre aux enfants que vous ne pouvez pas parler aux étrangers.