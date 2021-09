La fermeture du gouvernement fédéral pourrait arriver cette semaine – .

Près de deux semaines jour pour jour depuis que le gouvernement fédéral a envoyé la dernière vague de chèques de relance totalisant quelque 15 milliards de dollars, la secrétaire au Trésor Janet Yellin a lancé un avertissement urgent aux législateurs : le gouvernement américain n’est qu’à quelques semaines de manquer d’argent. De plus, une fermeture du gouvernement fédéral pourrait survenir dès cette semaine. C’est à cause d’un double ensemble de problèmes qui comprend le financement gouvernemental existant qui doit s’épuiser jeudi.

Depuis deux jours consécutifs, les républicains du Sénat américain bloquent les efforts des démocrates pour augmenter la limite d’emprunt du pays. Cette limite doit augmenter pour que les opérations et les dépenses du gouvernement puissent se poursuivre sans interruption. Avec l’augmentation également accommodant des billions de dollars de nouvelles dépenses approuvées sous cette administration.

La fermeture du gouvernement fédéral se profile cette semaine

Peu importe de quel côté de la division politique vous vous situez, cela a été une autre année record pour les dépenses gouvernementales. Certes, les démocrates veulent augmenter la limite d’endettement du pays de 28 400 milliards de dollars. Ils soutiennent que ce qui nous a en partie amené à ce point, c’est 5 000 milliards de dollars de réductions d’impôts et de dépenses approuvées pendant la présidence Trump.

Pendant ce temps, cette année a vu le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars que Biden a fait adopter par le Congrès plus tôt cette année. Plus deux nouveaux projets de loi totalisant 4,5 milliards de dollars que l’administration Biden souhaite que le Congrès adopte de toute urgence – un ensemble d’infrastructures de 1 000 milliards de dollars, plus un projet de loi budgétaire de 3 500 milliards de dollars.

Le plan de sauvetage américain, rappelez-vous, est ce qui a rendu possible une multitude de contrôles de relance. Y compris les chèques de relance uniques de 1 400 $, plus six paiements mensuels de juillet à décembre dans le cadre de l’expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants.

Le financement fédéral actuel doit s’épuiser jeudi. C’est pourquoi une fermeture du gouvernement fédéral pourrait avoir lieu dès vendredi si les législateurs ne parviennent pas à un accord.

L’avertissement de Yellin

Dans une lettre à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, Yellin a écrit que les « informations les meilleures et les plus récentes » du département du Trésor montrent que « les liquidités et les mesures extraordinaires du gouvernement fédéral seront épuisées au cours du mois d’octobre ».

Yellin a poursuivi : « Un retard qui remet en question la capacité du gouvernement fédéral à respecter toutes ses obligations causerait probablement des dommages irréparables à l’économie américaine et aux marchés financiers mondiaux. À un moment où les familles, les communautés et les entreprises américaines souffrent toujours des effets de la pandémie mondiale en cours, il serait particulièrement irresponsable de mettre en danger la confiance et le crédit des États-Unis. »

Inutile de dire que la conséquence de la non-augmentation de la limite d’emprunt et du défaut du gouvernement américain sur ses obligations de dette serait catastrophique. Les marchés et l’économie chuteraient probablement. Cela interromprait également probablement les chèques de paie de millions d’Américains. Et ce n’est que le pire des cas. Yellin, en passant, a déclaré cette semaine que le 18 octobre était probablement l’heure zéro.

La possibilité d’une fermeture du gouvernement fédéral, quant à elle, serait en soi très douloureuse. Et c’est aussi une menace beaucoup plus présente. Les démocrates, bien sûr, contrôlent à la fois la Chambre et le Sénat. Et un projet de loi pour financer le gouvernement jusqu’au 3 décembre a été adopté par la Chambre la semaine dernière. Il est possible que le Sénat adopte une mesure complémentaire mercredi. Mais il doit encore donner au département du Trésor plus de pouvoir d’emprunt. Et les républicains s’efforcent de bloquer cela.

Les enjeux

Quelle que soit votre conviction politique, c’est une sacrée façon de diriger un pays.

Lorsque l’un ou l’autre des partis n’est pas au pouvoir, il se présente comme le dernier bastion d’une bonne gouvernance responsable afin de se faire bien voir des électeurs. Une fois que ce parti aura repris le contrôle ? Qu’il s’agisse du GOP ou des démocrates, les dépenses sont ramenées à 11.

Le dysfonctionnement et la folie dans la capitale nationale, en fait, sont maintenant si répandus que le fait de repousser ces limites d’endettement et d’emprunter des votes à la dernière minute possible est désormais la norme. Une sorte de fait désormais familier de la vie politique, même. Il semble qu’il y a une éternité, mais la dernière fermeture du gouvernement fédéral a eu lieu sous le président Trump. Il a duré 35 jours et s’est terminé en janvier 2019 (vous vous souvenez de toutes ces pages GoFundMe créées par des employés fédéraux qui ont du mal à payer leurs factures pendant la fermeture ?)

Le plus grand prêteur aux États-Unis, JPMorgan Chase & Co., réfléchit déjà à des scénarios de défaut potentiels. Le PDG Jamie Dimon a déclaré mardi à . qu’il étudiait comment la possibilité d’un défaut de crédit américain pourrait affecter la banque. « C’est, genre, la troisième fois que nous devons faire ça. C’est un événement potentiellement catastrophique. Nous ne devrions même jamais être aussi proches.