La Festa de l’Esport Català, un gala de stars

Après une année marquée par la pandémie COVID-19 qui a sans aucun doute beaucoup nui au sport catalan, l’Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) et Diario SPORT ainsi que la Generalitat de Catalunya ont repris leur pouls, ont pris de l’oxygène et n’ont pas hésité. organiser à nouveau la Festa de l’Esport Català, qui célèbre cette année sa 24e édition en plein milieu de l’année olympique.

Dans un nouveau décor tel que l’élégant et magnifique Auditorium AXA, le grand gala des sports catalans pourrait se tenir à nouveau dans ce qui est le meilleur signe qu’il revient, bien que petit à petit, à la normalité et de cette manière les athlètes qu’ils commencent à revoir la lumière avec le retour des compétitions.

Comment pourrait-il en être autrement, la pandémie a marqué l’atmosphère de la Festa où toutes les personnes présentes ont respecté les protocoles de sécurité sanitaire, effectuant un test d’antigène avant d’entrer sur le site, portant des masques et les distances déterminées par le protocole, mais cela n’a pas empêché le grand gala du sport catalan de briller de sa propre lumière et que le Les athlètes, les clubs et les entités primées valoriseront ce prix encore plus si possible pour venir d’une année aussi sombre.

Registres et efforts

Les grandes stars de la nuit étaient Toni Bou et Aina Cid, bien que le pilote d’essai l’était pratiquement puisqu’il se remet chez lui de son passage en salle d’opération le 5 mai pour réparer sa fracture du péroné. Sans aucun doute, le prix contribuera à rendre la convalescence du pilote de Piera plus supportable, vainqueur de 28 titres de champion du monde, un record qui mérite bien le prix du meilleur athlète catalan de 2020.

Oui, Aina Cid a assisté au rendez-vous, le T-shirt d’Amposta qui ne voulait pas manquer le rendez-vous pour récolter un prix pour le travail acharné qu’elle a accompli pendant ces années pour remporter un succès après l’autre, dont un bronze mondial (2018) et un une médaille d’or, une d’argent et une de bronze aux Européens de 2019, 2020, 2021 respectivement. C’est aux Jeux olympiques de Tokyo qu’il espère «toucher le ciel» avec Virginia Díaz dans la modalité de deux sans barreur.

Toni et Aina, deux véritables stars, dominatrices de leurs disciplines respectives et pour qui ce prix sera sans aucun doute un nouvel élan pour continuer à réaliser leurs rêves, chaque année plus ambitieux si possible.

Sáez, Esteva et Figueras, maîtres de cérémonie

La Festa était présidée par le directeur du SPORT, Albert Sáez, président de l’UFEC. Gerard Esteva, et de nombreuses autres autorités, y compris le ministre régional à la présidence du Generlitat de Catalunya, Meritxell Budó, l’honorable vice-président du Parlement, Anna Caula, aussi bien que Gérard Figueras, Secrétaire général du sport et de l’activité physique de la Generalitat; Alexander White, président du Comité olympique espagnol, Jaume Collboni, premier adjoint au maire de la mairie de Barcelone, entre autres.

Les représentants des sponsors du Gala, tels que Estrella Damm, Loteríes de Catalunya et AON-Unifedesport, ainsi que les collaborateurs Coca-Cola, Munich, Mutuacat, Ajuntament de Barcelona et Televisió de Catalunya, ont également accompagné le casting d’athlètes primés.

Sans tous, sponsors et collaborateurs, la Festa de l’Esport Català n’aurait pas eu de succès qui s’accumule depuis tant d’années et est reconnue par le monde du sport tout entier.

Pour une autre année encore, l’hôte de la Festa était le journaliste de TV3 Bernat Soler, qui a donné un bon rythme à l’événement malgré le fait qu’en raison des restrictions COVID, ils l’ont forcé à être un gala très différent des autres éditions.

Les autres gagnants

Les femmes du Barça, sur dix La liste des vainqueurs a été complétée par les femmes du Barça, récemment championne de la Ligue des champions, la première de l’histoire de l’équipe, qui était représentée par son président, Joan Laporta, et un autre des joueurs légendaires du Barça, Victor Tomàs, un joueur de handball a pris sa retraite l’année dernière en raison d’une maladie cardiaque, qui a reçu le prix de l’athlète légendaire.

Aussi l’entraîneur de water-polo David Martin, actuel entraîneur espagnol qui a remporté des médailles d’argent à la Coupe du monde 2019 et aux Championnats d’Europe 2018 et 2020 ou à titre posthume à Josep Lluís Vilaseca, une référence du sport catalan.