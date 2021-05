La fête ⋆ .

Bienvenue à Middleton!

Good Witch Saison 7 Episode 1 nous a réunis avec nos meilleurs amis de la ville pittoresque et a également réintroduit des visages familiers.

Mais les relations qui étaient autrefois sur des bases solides ont perdu pied, il y a donc du travail à faire pour que tout le monde soit à nouveau sur la même longueur d’onde.

Tout d’abord, assez de temps s’est écoulé depuis Good Witch Saison 7 Episode 10 pour qu’Adam soit déjà de retour de sa mission à l’étranger.

Malheureusement, la pause que lui et Stéphanie ont eue à ce moment-là ne sera pas une solution facile – si elle est réparable du tout.

Avant la mission d’Adam, ils envisageaient comment une relation à distance les affecterait. Le plus dur pour Stéphanie était que sa mission n’avait pas de date de fin.

En une heure, ils sont passés d’être heureux et amoureux à se demander si la bonne chose pour eux était de se séparer à la lumière de la distance imminente qui les séparait.

Alors qu’ils se débattaient avec cela, Adam a également envisagé de proposer. La dernière fois que nous l’avons vu, il fixait la bague, réfléchissant profondément, et un sourire se dessina sur son visage.

Maintenant, nous savons qu’ils ont décidé de rompre et mon cœur se brise pour Stéphanie.

Le retour d’Adam a été gênant, mais il lui a envoyé des signaux mitigés quand il a voulu faire un câlin. Elle avait la main tendue, ce qui aurait dû lui dire qu’elle hésitait et essayait de garder ses distances puisqu’elle ne savait pas où ils se trouvaient.

L’étreinte et leur conversation facile l’ont amenée plus tard à se pencher pour un baiser, qui a été repoussé. Stéphanie a tout de suite su qu’il avait rencontré quelqu’un d’autre. Pourquoi Adam n’a-t-il pas dirigé avec ça? Pourquoi ne lui a-t-il pas dit pendant son absence? Pourquoi lui a-t-il laissé espérer pour eux à son retour?

Ça pique de regarder, alors ce que ressent Stéphanie doit être insupportable.

Rien de ce qu’ils peuvent faire l’un autour de l’autre ne sera autre chose que gênant à la lumière de cela, et savoir qu’il part pour une autre mission avec Eileen accentue la confusion.

Adam semble vraiment déchiré, mais je vais dire qu’il doit faire une rupture solide et durable avec Stéphanie. S’il veut voir ce que pourrait être Eileen, il n’est pas amoureux de Stéphanie.

Désolé, mais Stephanie n’est pas le prix de quelqu’un. Ce n’est pas un deuxième choix. Elle mérite bien plus que cela de la part de celui qu’elle choisit d’aimer.

Sam: Vous semblez familier.

Adam: Tu n’es pas parti te trouver un nouveau meilleur ami pendant mon absence, n’est-ce pas?

Sam: Je ne savais pas que nous étiquetions ce que nous avions.

Adam: Je suis avec toi. Nous allons, euh, nous allons jouer librement.

Même si c’était agréable de revoir Sam et Adam ensemble, c’était exaspérant que Sam semble pousser Adam vers Eileen avant d’insister pour qu’il fasse une rupture nette avec Stephanie. Cassie pensait aussi qu’Adam et Eileen avaient plus de facteur qu’Adam et Stephanie.

Là encore, Cassie sait généralement quand quelque chose n’est pas censé être. Mais pourquoi n’aurait-elle pas influencé Stéphanie dans une autre direction alors qu’elle était Adam en premier lieu? Ils ont traversé tellement de choses ensemble pour se désagréger à distance.

C’est carrément décevant.

Les efforts mondains d’Adam ont incité Stephanie à se sentir moins. Elle se demande si elle n’a pas réussi à faire une différence dans le monde de la même manière qu’Adam.

Non, elle ne construit pas de maisons pour les démunis, mais elle a créé une communauté pour ses clients au café.

Elle ne propose pas seulement du café et des sandwichs, mais de l’amitié, des conseils et un endroit pour se sentir à l’aise dans sa peau. Il n’y a pas de quoi éternuer, et je suis heureux qu’elle ait eu Joy pour le lui rappeler et l’aider à découvrir ce qui lui manquait avec un tableau de vision.

Bien sûr, la première chose que le conseil d’administration de Stéphanie a faite a été de la remettre en question. Elle aurait dû écouter sa tête lui dire de passer d’Adam en premier lieu, mais elle est allée avec son cœur à la place.

L’amour ne devrait pas être un choix entre le cœur et la tête; les deux devraient être également impliqués. Vous pouvez le dire avec les relations fructueuses en ville.

Regardez Tom et Martha. Ils se connectent à tous les niveaux, ce qui ne signifie pas se retourner et se faire passer au bulldozer par votre partenaire au nom de l’amour. Cela signifie comprendre qui ils sont et les compléter avec votre amour.

Tom a toujours gardé en échec les vols fantaisistes de Martha, tandis que ces mêmes vols apportent un peu de fantaisie dans son monde. Ils sont le yin et le yang l’un de l’autre.

Heureusement, ils sont sur la même longueur d’onde que leur belle-fille.

Pouvez-vous mettre des vers gommeux dans ma chaudrée de palourdes ?? Claire

Claire est une poignée. Elle était une poignée avant qu’elle et Martha ne parviennent à un endroit paisible dans leur relation, et elle est une poignée encore plus grande face à sa grossesse. Au moins maintenant, ils partagent l’amour au lieu d’insultes.

Claire est en retard dans sa grossesse d’après son apparence, et on lui a dit que c’était le repos au lit pour le reste. Rester à la maison avec un mari voyageant ne ferait pas l’affaire, alors c’était très gentil de la part de Tom et Martha de prendre soin d’elle avant la naissance de Tiny Tinsdale.

Leur vie est toujours remplie d’excitation, et avoir Claire dans les parages les fait sauter! Les envies de Claire sont partout sur la carte et les cris de l’étage ne faisaient pas grand-chose pour la santé mentale des Tinsdales.

Dieu merci, l’intuition de Cassie est à la hauteur. Si ses cousins ​​ne le ressentent pas aussi profondément après avoir reçu leurs sacs de saleté (ils ont adoré qu’ils les appellent ainsi), Cassie semble bien se porter.

Bien que je ne puisse m’empêcher de penser que Claire pourrait faire la douce sonnerie d’une cloche presque aussi grinçante que ses hurlements!

Abigail et Donovan ont traversé autant que Stephanie et Adam pour trouver leur bonheur, et maintenant, il semble que les plans de mariage pourraient les déchirer.

OK, peut-être pas autant la planification que le refus ou l’incapacité de Donovan à tenir tête à sa mère.

Abigail et Donovan étaient sur la même longueur d’onde. Ils avaient passé tellement de temps à essayer de briser une malédiction pour que leur amour s’épanouisse qu’ils voulaient juste un peu de temps pour l’inspirer et profiter de leurs fiançailles.

Abigail: Êtes-vous prêt à choisir une date de mariage?

Donovan: Et toi?

Abigail: Je suis prête à prendre une profonde inspiration.

Donovan: Je suis tellement content que vous ayez dit cela.

Abigail: J’étais tellement inquiète de ce que vous alliez dire quand j’ai dit cela.

Autant ils s’aiment, se battre pour cela prenait plus de temps que d’en profiter. Personne ne pourrait leur reprocher de vouloir ralentir et faire l’expérience les uns des autres sans qu’une vieille malédiction retienne leur amour en otage.

Dotty, autrefois totalement contre l’idée de Donovan et Abigail, est maintenant leur plus grand fan. Mais Dotty est une force un peu comme Martha. Elle frappera une porte pour obtenir ce qu’elle veut.

Mais elle n’a jamais montré qu’elle était impossible quand elle était dans la blague, pour ainsi dire. Une fois qu’elle et Martha ont finalement eu des années d’aggravation de leurs systèmes et ont partagé ce qu’elles ressentaient, elles ont été dans de meilleures conditions. Toute l’angoisse a disparu.

Rencontrer le frère ennuyeux de Donovan a révélé que Dotty pourrait avoir un angle mort dans la relation de ses fils, mais si Donovan garde la bouche fermée et ne partage pas ce qu’il ressent avec sa mère, alors Daniel semblera toujours plus compris. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu’un si vous ne savez pas ce qu’il ressent.

C’est pourquoi Abigail s’arrachait pratiquement les cheveux face au refus de Donovan de partager avec sa mère leur décision de ralentir.

Lorsqu’il a été mis sur place avec tous leurs invités à la fête de fiançailles, il aurait dû informer tout le monde de leurs projets.

Au lieu de cela, il accepta silencieusement tout ce que sa mère disait, ce qui lui fit penser que c’était une affaire conclue. Bien sûr, il a poussé la main d’Abigail. Elle ne voulait pas que quiconque pense qu’ils étaient sur la voie rapide du prochain mariage de Middleton.

Elle n’aurait pas dû avoir à parler de ces plans. Donovan aurait dû le faire avant la fête, mais il ne l’a pas fait. Lorsque l’occasion s’est présentée à la fête, il aurait dû dire quelque chose, mais il ne l’a pas fait.

Maintenant, nous savons pourquoi les tempêtes se préparent sur le couple alors qu’ils devraient profiter de leur amour. Donovan ne peut pas avoir deux amours dans sa vie, et il doit couper les ficelles du tablier avec Dotty.

Cela lui permettra non seulement d’aimer une femme aussi spectaculaire qu’Abigaïl comme elle mérite d’être aimée, mais cela aidera également sa mère à comprendre sa relation avec son frère.

Cacher tout cela à Dotty pour la protéger des désagréments n’est pas la solution, et quand elle découvre que c’est ce qu’il fait, je m’attends à ce qu’elle lui demande pourquoi il pensait qu’elle serait incapable de comprendre.

Cassie et Sam prouvent que vous devez travailler à un mariage. Il n’y a rien de facile à ce sujet. Même quand tout le reste est parfait, la seule chose qu’ils ont découvert qu’ils n’ont pas l’un pour l’autre, c’est le temps.

Quelle chance que Vincent soit de retour en ville avec un bateau pour permettre aux deux navires passant dans la nuit de se retrouver.

J’étais enthousiasmé par leur aventure nautique, mais elle a été interrompue lorsque le bateau a mal fonctionné. En fin de compte, ce n’était pas tant un dysfonctionnement que c’était une petite magie de Merriwick qui dirigeait Cassie vers l’île où Joy et ses parents avaient passé leur temps des années plus tôt.

Joy: On parle de sacs à poussière?

Abigail: J’aimerais que ces sacs nous parlent.

Joy: Oui, notre intuition n’est pas très intuitive pour le moment.

Cassie: Parfois, vous devez regarder un puzzle plus longtemps que vous ne le pensiez.

Abigail: Et parfois, vous devez tout ramener dans la boîte.

C’est exact. Il est temps de parler de sacs à poussière!

Une poche de sacs à poussière ne suffisait pas. Les cousins, qui avaient déjà un mystère entre les mains, en ont découvert un deuxième ensemble, et lorsqu’ils les ont versés sur la table, ils ont formé le symbole de la plage.

Comme si ce n’était pas assez étrange, George sauta au coin de la rue. George est impliqué dans les sacs à poussière?

Quoi dans le monde?

La seule chose à laquelle je peux penser, c’est que c’est en quelque sorte lié au père de Joy. Elle l’a mentionné quand Vincent parlait de retrouver sa mère. Depuis que le rêve de Joy a mis son père dans la ligne de mire des sacs à poussière, j’ai le sentiment qu’il reviendra dans l’image.

Il a fallu si longtemps pour réaliser le lien entre les cartes et la boîte à musique et les gemmes et la malédiction, alors je m’attends à ce que ce mystère ait une durée de conservation similaire.

Que pensez-vous des sacs à poussière ou pochettes violettes?

Êtes-vous déçu de la façon dont les choses se sont passées entre Adam et Stéphanie?

Y aura-t-il plus de problèmes à venir pour Abigail et Donovan?

Après avoir regardé Good Witch en ligne, assurez-vous de revenir et de partager vos réflexions sur la première dans les commentaires ci-dessous.

Je suis tellement excité de partager une autre saison de Good Witch avec vous et Goodies partout !!

Carissa Pavlica est le rédacteur en chef et rédacteur et critique de TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.