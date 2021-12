La fête de Boris Johnson pourrait être terminée

Beaucoup de développements.

Premièrement, l’ancien attaché de presse et conseiller en chef qui a organisé la réunion COP26 à Glasgow a démissionné. Allegra Stratton était une image très différente de la harpie plaisante qu’elle a présentée lors de la conférence de presse d’entraînement. Elle a fait des « excuses » en pleurnichant et en reniflant et a annoncé sa démission devant son domicile.

Sky News a commandé un sondage d’opinion instantané dans lequel 64% pensaient que la fête avait eu lieu et moins de 10% pensaient que non. Il y a de nouvelles allégations selon lesquelles le personnel n ° 10 a également organisé une soirée quiz avec les équipes de six personnes assises ensemble. Il y a aussi des suggestions que Boris a organisé une fête dans son appartement au-dessus du 11 Downing Street. (L’appartement est plus grand que celui du n°10 et Boris a de grandes familles.) Boris a demandé au secrétaire du Cabinet, le fonctionnaire en chef, de produire un rapport sur les allégations originales de fête (uniquement) et non sur les deux nouvelles allégations concernant Downing Street ou le shindig maintenant confirmé au ministère de l’Éducation. Il semble que le Poundstore de Bojo Lord Snooty, la boule de cristal de Rees-Mogg fonctionnait mal mardi soir lorsqu’il a prédit que la police n’enquêterait pas sur les violations des règles de verrouillage vieilles d’un an.

La police métropolitaine a déclaré que les agents sont examen des plaintes à propos des deux parties l’année dernière, en déclarant: « C’est notre politique de ne pas enquêter systématiquement sur les violations rétrospectives de la réglementation COVID-19, mais les images feront partie de nos considérations. »

Mme Stratton tombant sur son épée peut ne pas suffire. Les dirigeants actuels et anciens du Parti conservateur écossais à Holyrood (le siège du Parlement écossais) ont effectivement appelé à la démission de Boris. La baronne Davidson, l’ancienne dirigeante écossaise désormais membre des Lords, a tweeté :

Rien de tout cela n’est défendable à distance. Ne pas avoir de fêtes occupées et arrosées alors que d’autres s’en tenaient aux règles, incapables de rendre visite à leurs proches malades ou mourants. Ni nier catégoriquement des choses qui sont facilement prouvables. Ne pas prendre le public pour des imbéciles. Et aujourd’hui, « nous allons enquêter sur ce que nous avons passé une semaine à dire ne s’est pas produit et discipliner le personnel pour des règles que nous continuons de dire qu’elles n’ont pas été enfreintes » était pathétique. En tant que conservateur, j’ai été élevé dans l’idée de jouer avec une batte droite. Croyez-moi, les collègues sont également furieux contre cela.