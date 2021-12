La fête de Noël de la reine «est en jeu» alors que le monarque envisage de modifier ses plans | Royale | Des nouvelles

Le monarque de 95 ans converserait avec le reste de la famille sur la possibilité de modifier les plans royaux de Noël en raison de la flambée des infections à coronavirus. La famille royale passe traditionnellement Noël et le Nouvel An à Sandringham House, le domaine de campagne de la reine à Norfolk, mais cette année, la réunion royale devait avoir lieu à Windsor.

Cependant, des sources royales ont révélé que Sa Majesté est sur le point de consulter les membres du cabinet sur les chiffres avant de prendre la décision d’aller de l’avant.

On pense que les plans pour le déjeuner de Noël à Windsor sont pleinement en place, les préparatifs de l’événement festif étant déjà en cours.

Cependant, des sources proches de la famille royale ont révélé que le déjeuner était « peu probable » de se dérouler sous sa forme complète en raison de la montée subite de la variante Omicron.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de cas quotidiens de coronavirus depuis le début de la pandémie, avec 78 610 signalés mercredi.

Les membres de la famille élargie sont également normalement invités.

Il s’agit notamment des cousins ​​​​de la reine – les Gloucesters, le duc de Kent et les Michaels de Kent.

Une source royale a déclaré au Mirror: «La reine était très impatiente à la fois de la fête et d’accueillir sa famille pour Noël à Sandringham.

«La fête de Windsor est très en jeu et tout est axé sur le fait de pouvoir profiter de Noël de la manière la plus sûre possible.

« La reine est très consciente des taux rapides de coronavirus dans la communauté et prendra les mesures appropriées. »