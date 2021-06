La fête des pères est un essor pour les détaillants alors que les hommes préparent leur retour au bureau – WWD

La fête des pères était une aubaine tant pour les papas que pour les commerçants.

Après avoir passé plus d’un an à la maison à porter des pantalons de survêtement, les hommes ont un besoin urgent de rafraîchir leur garde-robe alors qu’ils se préparent à retourner à leur bureau cet été ou après la fête du Travail. Et ainsi, leurs proches ont inondé les magasins et brûlé leurs ordinateurs pendant les vacances de la fête des pères pour les aider à avoir l’air frais et modernes lorsqu’ils retournent enfin à leur bureau.

C’était le consensus des détaillants grands et petits dont les caisses enregistreuses sonnaient au cours des deux dernières semaines alors que les consommateurs dépensaient une partie de l’argent qu’ils avaient économisé pendant la pandémie sur leurs pères. Bien que les articles non vestimentaires aient trouvé leurs fans – un four à pizza en plein air était un gros vendeur chez Bloomingdale – ce sont les classiques de l’été tels que les maillots de bain ainsi que les basiques décontractés qui fonctionneront aussi bien au bureau que sur Zoom qui ont vraiment donné le ton.

La National Retail Federation avait prévu que les consommateurs américains dépenseraient plus de 20,1 milliards de dollars en cadeaux et autres articles pour la fête des pères cette année, un record. L’an dernier, les dépenses totales s’élevaient à 17 milliards de dollars, ce qui était également un record. Et les premiers résultats suggèrent que les projections étaient exactes.

« Dans l’ensemble, nous avons été très satisfaits », a déclaré Ken Ohashi, PDG de Brooks Brothers. “Historiquement, Brooks Brothers a été une destination pour la fête des pères”, et cela est devenu évident au cours des deux dernières semaines.

Non seulement le côté plus formel de l’entreprise a bénéficié du retour des événements et des mariages, mais le côté sportswear était encore plus populaire, a-t-il déclaré. « C’est notre catégorie la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide. »

Les tricots, les pulls, les shorts et les maillots de bain figuraient parmi les produits phares, et la nouvelle direction dirigée par le directeur créatif Michael Bastian pour « remettre les rayons dans la roue » a vu des articles mis à jour dans des tissus traditionnels tels que le seersucker, le lin et le madras « surpasser le reste de la catégorie.

Ohashi a déclaré que des pièces fantaisistes telles qu’un T-shirt graphique de la mascotte du magasin Henry le mouton et sa fille pour 49,50 $ étaient le T le plus vendu pour la fête des pères. L’ajout d’« éléments de luxe » à l’assortiment, tels que des pulls molletonnés et des pantalons de survêtement surélevés proposés avec des monogrammes, est également un élément fort, un ajout populaire qui représente désormais 25 % de l’activité globale de cette catégorie.

Ohashi a déclaré que les ventes étaient fortes à la fois en ligne et dans les magasins. “Le Web a continué de croître et représente un pourcentage plus important de notre activité, mais notre activité physique s’est accélérée au cours des derniers mois”, a-t-il déclaré.

À la suite de la forte performance pour la fête des pères, Ohashi a déclaré qu’il se sentait « vraiment bien » à propos de l’automne et des vacances. Bien que les costumes et les chemises vestimentaires resteront un pilier de l’entreprise, en particulier lorsque les hommes retournent au bureau, l’accent sera mis sur davantage de produits de style de vie. “C’était notre stratégie numéro un lorsque nous avons acquis Brooks Brothers”, a-t-il déclaré. Et comme les hommes adoptent des options plus décontractées à porter au bureau, il pense que l’entreprise est bien placée pour tirer parti de la tendance.

« Historiquement, les gens venaient chez nous pour des vêtements de travail, mais maintenant ils découvrent nos vêtements de sport. Et le taux d’acquisition de nouveaux clients a été très élevé, ce qui est un indicateur passionnant pour nous. »

Brooks Brothers n’est pas le seul à profiter du retour du consommateur à ses achats. Macy’s a également connu une forte activité à la fois pour la fête des pères et la fête des mères, selon Nata Dvir, responsable du merchandising.

“Nous avons vu de nombreuses affaires de vacances revenir en force”, a-t-elle déclaré, notant que pour la fête des pères, les consommateurs ont commencé à faire leurs achats plus tôt que d’habitude cette année, donnant un coup de pouce aux affaires pendant deux semaines avant dimanche.

Parmi les choix les plus populaires figuraient les articles de luxe ainsi que les produits de style de vie, a déclaré Dvir. Cela comprenait des parfums de marques, de montres et de bijoux haut de gamme, y compris un collier père-fille qui montre que les consommateurs étaient prêts à « gâter leurs pères ». En outre, les cadeaux pour les réceptions en plein air – grils, mélangeurs, bouchons en liège, le magasin de vins nouvellement lancé et un jeu de golf entre cornhole-meets-golf – ont également été de solides vendeurs. Cette focalisation sur les cadeaux est une stratégie clé pour Macy’s qui cherche à se positionner comme une destination de cadeaux, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il était encourageant de voir ces nouvelles catégories se produire pour la fête des pères avec les anciennes qui ont fait leurs preuves – un développement qui augure bien pour l’avenir.

Côté habillement, c’était les suspects habituels : polos et shorts dans une palette estivale. Il est intéressant de noter que le commerce des costumes tient bon alors que les consommateurs s’habillent pour des occasions spéciales. “C’est une catégorie tellement importante pour Macy’s”, a-t-elle déclaré. Les chemises habillées à la mode sont également très performantes, ainsi que les tissus tissés, ce qui “signifie que les gens retournent au bureau”.

Elle a dit que les ventes ne provenaient pas seulement de l’Internet, mais également des magasins physiques. “Notre activité numérique continue d’être bonne, mais les magasins rebondissent”, a-t-elle déclaré. De plus, l’option d’achat en ligne-ramassage en magasin qui a été instituée pendant la pandémie a été populaire. “Nous avons vu que cela augmentait toujours pendant les vacances”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les prises de parfum étaient particulièrement fortes.

Louis DiGiacomo, vice-président senior et directeur des marchandises générales des vêtements pour hommes pour Saks Fifth Avenue, a qualifié la fête des pères de « grande – nous avons vu une croissance spectaculaire dans les magasins et en ligne. Ce fut une semaine et un mois fantastiques par rapport à 2019. »

Les ventes ont été tirées par le prêt-à-porter, les chaussures et les accessoires, majoritairement achetés-maintenant-portés-maintenant. Cela comprenait des shorts et des maillots de bain – “Ce fut la meilleure saison de maillots de bain que nous ayons eu depuis des années”, a-t-il déclaré. – ainsi que les polos, qui ont dépassé les ventes de chemises de sport. Les grandes marques comprenaient des acteurs de luxe tels que Versace, Dior et McQueen ainsi que Polo, Saks Fifth Avenue Men’s Collection, Zegna et Brunello Cucinelli.

En termes d’accessoires, les lunettes de soleil et les montres sont populaires, ainsi que les sandales – des vraies sandales aux toboggans de piscine – et les baskets, qui “n’ont pas ralenti”, a déclaré DiGiacomo.

En conséquence, il a dit qu’il se sentait « optimiste à propos de l’automne et des vacances. Le tourisme revient à New York et nous voyons le trafic changer de semaine en semaine.

Bloomingdale’s a également eu une forte fête des pères.

“C’était génial, vraiment réussi”, a déclaré Justin Berkowitz, directeur de la mode masculine pour le grand magasin. «Les gens sont devenus si décontractés que les choses qui avaient été historiquement achetées comme cadeaux pour la fête des pères n’étaient pas aussi pertinentes. Le client était vraiment attiré par des achats plus émotionnels cette année.

Cela comprenait des chemises et des maillots de bain imprimés ainsi que des toboggans et des sandales de piscine de marques de créateurs telles que Gucci, a-t-il déclaré. « Les gens achètent des chemises à motifs plus audacieuses parce qu’ils sortent davantage. Alors que ce soit pour la fête des pères ou pour les auto-achats, le changement s’opère rapidement.

L’une des étoiles surprises était un four à pizza extérieur à essence d’Ooni qui cuit une tarte en 60 secondes et coûte 349 $. “C’était absolument des bananes”, a-t-il déclaré. “C’était un beau cadeau d’été.”

Il a déclaré que Bloomingdale’s avait toujours été « orienté vers le style de vie », a-t-il déclaré. Ainsi, en plus des polos, le magasin propose une gamme d’articles-cadeaux créatifs tels que des vêtements pour grillades, des articles de bar et d’autres articles pour les réceptions en plein air.

L’année dernière, au plus fort de la pandémie, Bloomingdale’s n’a pas organisé de promotion pour la fête des pères, mais le magasin a lancé une campagne dédiée cette année alors que les restrictions se sont assouplies. Et les clients ont répondu, à la fois en ligne et en magasin.

« Le changement se fait si vite. Nous n’avons pas vu le site Web perdre de son importance, mais au fur et à mesure que les gens sont vaccinés, ils sont revenus massivement dans les magasins au cours des six dernières semaines. En conséquence, a déclaré Berkowitz, « il y a de l’optimisme dans l’air. Vous pouvez le sentir dans les rues et c’est plus que des affaires.

Bob Mitchell, co-directeur général de Mitchells Family of Stores, a également indiqué que l’entreprise avait « une très bonne fête des pères. Nous nous rapprochons définitivement des niveaux de 2019 dans tous les domaines. Toutes les tendances continuent de montrer que tout s’améliore.

Les vêtements de sport ouvrent la voie, qui, selon lui, sont “à deux chiffres”. Les tricots « se développent considérablement, les tissés reviennent et les bas sont très solides, même les pantalons habillés. Les baskets sont comme un train de marchandises et les manteaux de sport sont meilleurs qu’en 2019. » Parmi les marques les plus populaires figurent Loro Piana, Cucinelli et Zegna du côté luxe et Faherty et Peter Millar du côté plus modéré. Les costumes habillés et les smokings se vendent également pour des occasions spéciales telles que les mariages et les fêtes.

Mais alors que Mitchell reste optimiste quant à l’avenir, il reste un point d’interrogation : « Quand les gens retourneront au travail en septembre, quel sera le code vestimentaire ? Il a demandé. Mitchells mise sur les manteaux de sport et les vêtements d’extérieur pour assurer la croissance en dehors du marché des costumes traditionnels, mais cela reste à voir.

Chez Rothmans, le président Ken Giddon a rapporté que « la fête des pères était en plein essor. Les gens qui achètent pour leur père ont l’impression de n’avoir rien acheté depuis 14 mois, il y a donc beaucoup de demande refoulée. Nos magasins ont été assaillis. Il a dit que même si ce n’était peut-être qu’un “phénomène temporaire, c’était amusant et épuisant”.

Parmi les meilleures ventes figuraient les maillots de bain Faherty, Mizzen + Main, Fair Harbour et les chemises David Donahue. “C’étaient les gros”, a déclaré Giddon.

Mais comme Bob Mitchell, il est curieux de savoir ce que les gars porteront lorsqu’ils retourneront au travail. “Ils ne porteront pas de costumes, mais ils recherchent quelque chose entre un pantalon habillé et un jean”, a-t-il déclaré. Et il pense que les ventes de cet automne et des vacances refléteront leur décision de mettre à jour leurs garde-robes en fonction de cette nouvelle norme.

« Je pense que ce sera une chute très forte, mais ce sera différent. La plupart des hommes sont ravis de retourner au bureau car ils ont passé beaucoup de temps à la maison et ils ont hâte de retrouver les avantages du travail d’équipe », a-t-il déclaré. “Mais ils porteront quelque chose entre l’habillage et le décontracté.”