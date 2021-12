La fête des sept poissons : une tradition de Noël italo-américaine

Prêt à manger de délicieux fruits de mer ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Les traditions familiales sont malléables, se propagent à travers les générations comme des potins, et, surtout quand il s’agit de celles qui sont savoureuses, il n’est souvent pas nécessaire de les remettre en question.

Il est donc facile de perdre de vue d’où ils viennent et pourquoi.

En écrivant et en recherchant cet article, j’ai appris de nouvelles choses sur une tradition festive à laquelle ma famille a participé chaque veille de Noël depuis plus longtemps que je ne suis vivant – depuis que le beau-père italo-américain de ma mère a épousé ma grand-mère dans les années 70.

L’un des moments forts culinaires de toute mon année, la fête des sept poissons est une coutume italo-américaine unique de manger (vous l’aurez deviné) au moins sept sortes de fruits de mer la veille de Noël – bien que certains ménages ne comptent pas les plats .

On pense qu’il est né grâce aux immigrants du sud de l’Italie dans les années 1800, la côte de chez nous faisant des fruits de mer une partie importante des célébrations.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment le chiffre sept y est entré, s’abstenir de viande un jour saint est une chose courante dans les foyers catholiques, il n’est donc pas difficile de relier les points et de voir pourquoi manger un tas de poisson la veille de Noël est devenu populaire.

Un apéritif typique à tartiner dans la maison de ma grand-mère, avec des calamars frits, des palourdes farcies, du saumon sur des craquelins et des coupes de brie et de champignons – pas de poisson, juste savoureux (Photo : Aidan Milan)

Les plats courants incluent l’anguille – bien qu’elle ne soit pas un aliment de base dans ma famille, ne soyez pas surpris si vous entendez un italo-américain dire que vous ne pouvez pas passer Noël sans elle – et le baccalà, un type de morue salée.

Dans notre foyer, comme le dit ma grand-mère, c’est « pratiquement toute la journée », avec des amuse-gueules de crevettes, des palourdes farcies, du saumon fumé sur des crackers et des calamars frits avant un repas principal composé de queues de homard, de pétoncles, de moules et de palourdes sur dessus d’un lit de pâtes avec sauce marinara. Enfin, nous avons un dessert de cookies et de cannolis.

En raison du volume considérable de nourriture, le petit-déjeuner le jour de Noël est une affaire très légère – nous grignotons à peu près légèrement jusqu’au dîner.

Si cela vous fait lutter contre une envie de fruits de mer ou si vous voulez essayer votre propre festin de poissons la veille de Noël, voici quelques recettes préférées de la famille que vous pouvez essayer.

L’année dernière, il les a servis sur un lit de légumes verts amers (Photo : Aidan Milan)

Noix de Saint-Jacques au jambon de Parme

Mon partenaire, un bien meilleur cuisinier que moi, a repris le festin des sept poissons l’année dernière, et c’était l’un de ses plats phares. Simple, mais très efficace.

Ingrédients:

50 g de beurre 4 à 8 noix de Saint-Jacques fraîches sans coquille 4 à 8 tranches de jambon de Parme 2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès

Méthode:

Passer le jambon de Parme sous le grill jusqu’à ce qu’il soit croustillant en faisant attention de ne pas le brûler Eponger les noix de Saint-Jacques avec du papier absorbant et bien saler et poivrer des deux côtés Mettre une poêle sur feu vif, ajouter le beurre et laisser cuire jusqu’à ce qu’il soit très chaud (mais attention à ne pas le brûler) Ajouter les pétoncles et cuire deux à trois minutes d’un côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées Retourner et cuire encore une à deux minutes Retirer les pétoncles du feu et les placer sur une assiette Mettre les pétoncles dessus les feuilles de salade, casser le jambon en quelques gros morceaux et les répartir sur le dessus

Palourdes farcies

C’est la recette de mon arrière-grand-mère centenaire, vous êtes donc moralement obligé de l’aimer.

Ingrédients:

3 boîtes de 6,5 oz de palourdes hachées – conservez le jus 6 tranches de pain rassis – 2 par boîte 1/4 tasse de fromage râpé 1 œuf Grosses coquilles – pour servir. Si vous ne pouvez pas mettre la main sur des coquilles, vous pouvez mettre le mélange dans des champignons portobello à la place Environ 1 cuillère à soupe d’huile d’olive Assaisonnement au goût

Méthode:

Déchirez ou mélangez le pain rassis en petits morceaux de la taille d’un ongle Mélangez tous les ingrédients ensemble sauf l’huile Utilisez l’huile pour graisser les coquilles avant de verser le mélange dessus, en gardant un peu d’huile pour badigeonner également le mélange. Cuire une demi-heure à 175°C

Queues de homard

Les queues de homard sont emblématiques, franchement (Photo: Aidan Milan)

Décadentes, onctueuses et universellement attendues, les queues de homard sont classées comme un besoin émotionnel, spirituel, physique et mental pour moi à Noël.

Ingrédients:

1 queue de homard par personne Ail au goût Beurre au goût Assaisonnement au goût Quartiers de citron à presser dessus

Méthode:

Coupez la carapace de la queue de homard au milieu, en vous arrêtant à mi-chemin. Sortez la viande et posez-la sur les deux moitiés, de sorte qu’elle repose sur le dessus. Mélangez l’ail avec le beurre et mettez une bonne cuillerée sur la viande. Le temps nécessaire pour faire griller les queues varie en fonction de leur taille, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’elles prennent environ huit à 10 minutes. Une bonne indication est lorsque la viande devient opaque et commence à avoir l’air un peu croustillante.

