La fête du 40e anniversaire de Meghan Markle sera dans le plus pur style hollywoodien

La fête aurait lieu au domicile du duc et de la duchesse de Sussex à Montecito, en Californie et mettra en vedette 65 invités, qui apprécieront le vin local, des mois de douceurs et de la nourriture des restaurants les plus exclusifs de Los Angeles, afin que chacun puisse choisir ce qu’il veut le plus.

Selon le Daily Mail, le prince Harry a commandé un gâteau spécial pour sa femme à la boulangerie locale. Poses & Sucre.

De plus, certains de ses amis qui l’ont également accompagnée à la baby shower d’Archie à New York devraient y assister en tant que Serena Williams , Amal Clooney, James Corden et son chef styliste, Jessica Mulroney.