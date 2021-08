La fête somptueuse et critiquée des 60 ans de Barack Obama

Parmi les invités se trouvaient les chanteurs Alicia Clés Oui John legend, les mêmes qui ont chanté “Happy Birthday” au garçon d’anniversaire, ainsi que Jay Z, Beyoncé Oui Bruce Springsteen, les acteurs George Clooney, Bradley Cooper, Tom Hanks et d’autres célébrités plus comme Chrissy Tiegen, Spike lee Oui Steven Spielberg.

Selon le Daily Mail, Obama Il a réduit le nombre d’invités à sa fête après le pic d’infections de la variante Delta. Parmi ceux-ci figuraient Oprah Winfrey, le comédien Larry David et la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Cependant, la fête comportait des centaines de personnes qui ne portaient pas de masques raison pour laquelle il a reçu des critiques à travers les réseaux sociaux de la part de certains républicains.

D’après des photos et des vidéos partagées par certains des invités – et qu’ils ont immédiatement supprimées -, la fête comportait des serviettes personnalisées gravées en or. “44×60”, faisant référence au nombre de présidents des États-Unis qu’Obama est et aux années qu’il a servies. Il comprenait également des articles de toilette dans les salles de bains, un menu à plusieurs plats avec des plats principalement végétariens, ainsi que des boissons et des cocktails.