La feuille de route d’Assassin’s Creed Valhalla montre le contenu à venir, première sortie la semaine prochaine

Ubisoft a publié une nouvelle feuille de route pour Assassin’s Creed Valhalla qui donne un aperçu de ce à quoi s’attendre pour le reste de la saison.

Le premier nouveau contenu arrivera la semaine prochaine, le 9 novembre. Cela se présentera sous la forme de la mise à jour du titre 1.4 et de l’activité gratuite Tombs of the Fallen.

Le festival Oskoreia, qui est la version norvégienne de The Wild Hunt, débutera également la semaine prochaine le 11 et durera jusqu’au 2 décembre. Il reste à voir comment cela se déroulera dans le jeu, alors restez à l’écoute.

Une autre mise à jour du titre sortira en décembre. La mise à jour du titre 1.4.1 n’est pas datée, donc sa sortie avant la fin de l’automne est inconnue pour le moment, mais il pourrait également s’agir d’une mise à jour hivernale car l’image semble plutôt enneigée.

La dernière extension du jeu est arrivée en août, et c’était le siège de Paris. Il est venu avec la mise à jour du titre 1.3 et avant cela, la mise à jour 1.2 a apporté Wrath of the Druids. La troisième extension n’a pas encore été annoncée, et il est possible qu’elle vienne avec la mise à jour 1.4 car cela a tendance à être le modèle.

Il y a eu des datamines qui suggèrent que la prochaine extension s’appelle Dawn of Ragnarok et qu’elle aura lieu à Svartalfheim. Donc, il est possible qu’Ubisoft puisse par surprise déposer la dernière extension la semaine prochaine, là encore, ne me citez pas là-dessus – je n’ai raison qu’une fois sur 10 quand il s’agit de deviner quelque chose. Honnêtement, ce n’est qu’un vœu pieux, car je voulais quelque chose pour me ramener dans le jeu ces derniers temps.

Quoi qu’il en soit, une fois la mise à jour 1.4 publiée le 9 novembre, nous ne manquerons pas de vous faire savoir ce qu’elle contient et de vous fournir les notes de mise à jour.