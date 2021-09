La feuille de route de Far Cry 6 révèle le Season Pass et le contenu post-sortie

Ubisoft a fourni des détails sur ses plans post-lancement pour Loin cri 6.

En plus du Season Pass, qui comprend trois épisodes DLC, le jeu proposera une feuille de route de contenu étendue qui apportera un flux de contenu au jeu après sa sortie.

Avec le Season Pass, vous prendrez le contrôle des méchants de la série : Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed, tous interprétés par le casting original. Au cours de trois versions de DLC, les personnages auront du mal à échapper aux «horreurs de leur propre esprit» dans un mode roguelike die and retry.

En commençant avec rien de plus qu’un pistolet, vous devrez trouver de nouvelles armes et débloquer des bonus pour devenir plus fort et progresser plus profondément dans les profondeurs de la psyché des méchants. Chaque DLC s’efforce de fournir l’opportunité de mieux comprendre le passé, les démons personnels et les motivations de chaque méchant.

Le Season Pass est inclus avec les éditions Far Cry 6 Gold, Ultimate et Collector, et est disponible à l’achat séparément. Les trois épisodes DLC sont jouables en solo ou en coopération avec un ami, même s’il ne possède pas le jeu.

Voici ce qui est inclus dans le pass :

Épisode 1 : « Vaas : Insanity » – sortie prévue en novembre 2021 Épisode 2 : « Pagan : Control » – sortie prévue en janvier 2022 Épisode 3 : « Joseph : Collapse » – sortie prévue en mars 2022

Le Season Pass inclut également Far Cry 3 Blood Dragon. Sur PC, les détenteurs du Season Pass recevront le jeu original sorti en 2013, tandis que les joueurs sur console et Stadia recevront Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition. Le pass inclura également le Blood Dragon Set qui comprend sept objets utilisables dans le jeu principal Far Cry 6 :

Une tenue : Blood Dragon Gear Set Deux armes : AJM9 et Kobracon Un véhicule : Omega Enforcer Un charme d’arme : KillStar Un Croc à louer : K-9000 Un véhicule Chibi : Blood Dragon Chibi

De plus, du contenu régulier et gratuit élargira l’univers du jeu après sa sortie. Jouable en solo ou en coopération à deux joueurs, ce mélange de contenu comprendra :

Insurrections hebdomadaires: Chaque semaine à partir du lancement – ​​et disponible après la fin de la campagne principale – les partisans d’Antón Castillo se lèveront à travers l’île de Yara et poseront de nouvelles menaces à éliminer pour les joueurs. Les joueurs devront les retrouver et une fois terminés, ils pourront également gagner de nouvelles mises à jour d’équipement.

Six opérations spéciales: Se déroulant dans de nouvelles zones uniques au monde, ces opérations introduiront de nouveaux mécanismes de jeu, car les joueurs doivent arracher des armes chimiques hautement instables aux marchands d’armes d’Antón et se rendre au point d’extraction avant qu’il ne surchauffe. Les deux premiers emplacements – Mesozoico et Maceo – seront disponibles au lancement et les quatre autres cartes seront à venir en plus.

Trois missions croisées: Avec des stars invitées et des marques – Danny Trejo, Rambo et Stranger Things.

Il y aura plus à venir alors que l’équipe de développement de Far Cry 6 continue de développer et d’améliorer le jeu avec un contenu encore à révéler.

Far Cry 6 est un jeu de tir à la première personne en monde ouvert qui vous plonge au milieu d’une révolution de guérilla sur l’île de Yara. Ici, le président Anton Castillo a promis de redonner à sa nation son ancienne gloire tout en préparant son fils Diego à suivre ses traces.

Cependant, enrichir son pays, c’est soumettre ceux qui ne suivent pas sa vision, c’est donc à vous de libérer Yara en rejoignant le groupe révolutionnaire Libertad.

Le jeu sortira dans le monde entier le 7 octobre sur PC via Epic Games Store, Ubisoft Store et Ubisoft+. Il sortira également sur Amazon Luna, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S.