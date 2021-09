La feuille de route de Marvel’s Avengers couvre ce qui est prévu pour le reste de 2021

Comme promis la semaine dernière, une feuille de route mise à jour pour Marvel’s Avengers a été fournie.

Aujourd’hui, Crystal Dynamics a fourni une feuille de route du contenu à venir pour Marvel’s Avengers qui couvre désormais la fin de l’année.

Selon le développeur, il a récemment lancé deux nouvelles quêtes permanentes qui récompensent les joueurs avec des ressources pour jouer régulièrement dans l’initiative Avengers. La quête quotidienne – “Rise & Shine” – propose des fragments et des modules de mise à niveau à terminer. La quête hebdomadaire – « À la hauteur du défi » – récompensera un Fragment Booster, un Hero’s Catalyst et des unités. Le studio a déclaré que l’objectif était de récompenser les joueurs avec plus d’opportunités de renforcer les équipes assemblées.

En septembre, l’accent sera mis sur les activités communautaires dans le jeu et la célébration du premier anniversaire du jeu.

Jusqu’au 16, les joueurs qui se connectent et terminent toutes les campagnes basées sur l’histoire (Reassemble, Taking Aim, Future Imperfect et War for Wakanda) seront récompensés par une plaque signalétique de célébration. Pour ceux qui ont déjà terminé tout le contenu de la campagne, la récompense est accordée rétroactivement. Il y aura également des articles gratuits sur le marché :

Semaine 1 : Une tenue Iron Man gratuite et un pack anniversaire (plaque signalétique Black Panther, catalyseur de héros et extracteur de fragments) Semaine 2 : Une tenue Thor gratuite et un catalyseur de héros supplémentaire

Trois activités communautaires dans le jeu sont également à venir ce mois-ci. L’une est Priority Rush Missions, qui vous permet de terminer une mission prioritaire chaque jour plutôt qu’une seule par semaine. L’autre événement communautaire est celui qui augmente considérablement le taux d’apparition du Cargo Runner Synthoid, ainsi qu’une troisième activité offrant des récompenses supplémentaires pour avoir terminé les missions Campaign Flashback. Tout cela sera associé à un événement boostant l’XP.

Vous pouvez également vous attendre à ce que de nouvelles tenues inspirées du MCU arrivent sur le marché.

Le reste de la feuille de route comprend des événements en jeu, du nouveau contenu, des mises à jour du système et Spider-Man à venir sur les consoles PlayStation cette année. Vous pouvez également vous attendre à ce que l’équipe continue d’améliorer les systèmes et les fonctionnalités de qualité de vie.

Crystal Dynamics a déclaré qu’il retravaillait les ressources et la mise à niveau de l’équipement grâce aux commentaires des joueurs. Voici ce à quoi l’équipe a dit s’attendre :

Refonte du système

Équipement

Amélioration de l’équipement, équipement plus gratifiant, équipement plus axé sur la fin de partie… nous vous entendons. Avec l’augmentation à venir du niveau de puissance, nous voulons nous assurer que les joueurs peuvent conserver leur équipement durement gagné au fur et à mesure de leur progression. Le nouveau système permettra aux joueurs de mettre à niveau les équipements épiques, légendaires et exotiques du niveau de puissance 100 jusqu’au nouveau niveau de puissance maximal ! Alors que nous continuons à améliorer l’équipement, nous examinons également de plus près l’équipement de jeu de héros : où il est obtenu et comment améliorer la clarté de son utilisation. Nous aurons plus de détails sur tout cela dans un prochain blog.

Ressources

L’équipe travaille actuellement à une approche plus rationalisée et ciblée des ressources. Dans ce nouveau système, chaque ressource aura un objectif spécifique unique pour aider à améliorer la clarté – comme la façon dont Polychoron est utilisé exclusivement pour la mise à niveau des principaux artefacts, et les modules de mise à niveau sont réservés à la mise à niveau de l’équipement. Les fragments seront la seule exception car ils resteront une ressource à usages multiples. Plus de détails seront partagés au fur et à mesure que les plans seront finalisés.

Cosmétiques à gagner

Des moyens de gagner des cosmétiques via le jeu sont ajoutés, y compris des objets qui n’étaient auparavant disponibles que sur le marché. Plus de détails concernant ces systèmes seront fournis dans les mois à venir au fur et à mesure qu’ils seront ajoutés au jeu.

Raid de Klaw

Augmentation de la limite de niveau sonore et de puissance discordante

CD peaufine également le premier raid – disponible en modes standard (PL 150-160) et Elite (PL 160-175) – qui proposera une conclusion à l’histoire de Klaue dans War for Wakanda. Ce sera le contenu le plus difficile à ce jour, destiné non seulement à tester la maîtrise de chaque héros, mais aussi les équipes d’attaque à quatre joueurs bien construites. La collaboration et l’observation sont cruciales pour battre celui-ci. Le Klaw Raid propose des niveaux personnalisés, de nouvelles menaces qui nécessitent des combats complexes et tactiques, et une plus grande variété d’ennemis sur le thème du méchant affronté. De nouveaux ennemis appelés Echos – des constructions sonores créées par Klaw – ont été créés et adaptés exclusivement pour cette expérience. Avec l’augmentation du niveau de puissance à 175 produisant des baisses plus convaincantes, c’est un exemple notable de contenu rejouable et gratifiant qui correspond à notre mantra pour l’avenir.

Célébrer l’univers Marvel

CD proposera des événements liés au bon moment coordonnés avec les programmes Disney + Marvel et publiera davantage de tenues MCU au fur et à mesure qu’ils collaborent avec les équipes créatives de chaque production.

Événements

Entre les mises à jour plus importantes du jeu, le studio ramènera des événements à durée limitée pour donner aux nouveaux joueurs une chance de les essayer et offrir à chacun la possibilité de gagner des récompenses exclusives et des équipements de haut niveau. Ces événements incluent l’événement Vibranium corrompu, la prise de contrôle de la salle rouge, l’événement Anomalie Tachyon et l’événement Menace cosmique.

Homme araignée

Enfin, il y aura un nouveau héros jouable avec un événement de héros mettant en vedette Spider-Man en 2021, uniquement sur les plateformes PlayStation. Plus d’informations sur Spider-Man seront partagées plus près du lancement et vous pourrez l’apercevoir ici et là en cours de route.

L’équipe a déclaré qu’elle avait de nombreux plans au-delà de cette feuille de route qui s’étendront jusqu’à la fin de l’hiver et au-delà, notamment en répondant aux demandes de longue date, aux améliorations de la qualité de vie, à de nouveaux héros, méchants, etc. Des mises à jour sur le mode patrouille et la menace de niveau oméga : les laboratoires de clonage seront fournies lorsque des détails plus concrets seront disponibles à partager.

Crystal Dynamics a également partagé ce que les joueurs ont fait dans le jeu.

Voici quelques statistiques des joueurs depuis le lancement :

Plus de 619 millions de niveaux de puissance et 275 millions de niveaux de héros ont été gagnés 23 millions de salles HARM ont été complétées 8 milliards d’ennemis ont été vaincus dans l’Avenger’s Initiative Abomination est le boss le plus vaincu, atteignant 9,4 millions de fois 23 millions de Drop Zone, 17 millions Des missions de héros et 12 millions de secteurs de méchants ont été achevés, 9,6 milliards de fragments ont été trouvés, 4,5 milliards de catalyseurs récupérés, 569,2 millions de Polychoron réclamés et 1,5 milliard de modules de mise à niveau récompensés

Depuis la sortie de l’extension War for Wakanda, voici ce que les joueurs ont accompli :

3,4 millions de Hunter Crawlers et 50 millions de Scout Crawlers ont été renvoyés à l’AIM en morceaux