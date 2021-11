La feuille de route divulguée montre le calendrier de déploiement de One UI 4 (Android 12) de Samsung jusqu’en 2022

Samsung vient de lancer One UI 4 stable pour la série Galaxy S21, mais pour tous ceux qui se demandent quand leur téléphone obtiendra Android 12, une feuille de route divulguée montre les plans présumés de Samsung pour son déploiement.

Apparemment, la chronologie a été publiée par erreur sur l’application Samsung Members et montre le calendrier du déploiement d’Android 12 sur divers appareils jusqu’en 2022. Le calendrier a été traduit du coréen, il ne reflète donc probablement que le déploiement dans cette région, mais de toute façon, cela montre que Samsung prévoit d’apporter la mise à jour à ses meilleurs téléphones Android dès que possible.

Avis de mise à niveau One UI 4 (Android 12) Il s’agit d’une traduction de l’avis officiel coréen désormais supprimé dans Samsung Members. Étant donné que l’avis est supprimé au guichet automatique, les détails sont susceptibles de changer.

Veuillez prendre pour références seulement. pic.twitter.com/qsAL0S6jT7 – Tron ❂ (@FrontTron) 15 novembre 2021

Comme indiqué dans le tweet et l’avis, le calendrier est susceptible de changer au fur et à mesure que l’entreprise règle les choses. Étant donné que le calendrier a été supprimé, cela peut être le cas lorsque Samsung finalise le déploiement.

Bien sûr, prenez-le avec un grain de sel, mais jusqu’à présent, les choses semblent se dérouler comme prévu, la série Galaxy S21 recevant déjà One UI 4. Sur la base du calendrier, nous pourrions nous attendre à ce qu’une tonne de smartphones Galaxy reçoivent la mise à jour. en décembre.

Bien sûr, ce calendrier sera probablement différent selon la région. Une publication communautaire au Brésil (via XDA-Developers) a un calendrier de déploiement différent, avec le lancement de One UI 4 en décembre pour le Galaxy Z Fold 3, suivi de la série S21 et d’autres pliables en janvier.

Néanmoins, étant donné la cadence de mise à jour impressionnante de Samsung, nous ne serions pas surpris si Samsung s’en tenait à son calendrier en Corée. Et avec un peu de chance, et avec un peu de chance, d’autres régions telles que les États-Unis suivraient de près. Nous attendrons avec impatience.

