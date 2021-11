La feuille de route du DLC Back 4 Blood révèle tout le contenu gratuit et payant en cours

Back 4 Blood, le nouveau jeu de tir sur PC et console des développeurs de Left 4 Dead, reçoit une bonne quantité de DLC post-lancement, et le studio a maintenant parcouru ce qui s’en vient.

La feuille de route du contenu post-lancement comprend des mises à jour et des versions gratuites qui font partie du pass annuel payant. Les mises à jour gratuites incluent un mode solo hors ligne – que les joueurs demandaient depuis le lancement – ​​ainsi qu’un nouveau niveau de difficulté, un autre mode coopératif, de nouvelles cartes et un nouveau type de carte, ainsi qu’un contenu saisonnier pour les vacances.

En ce qui concerne le contenu payant, l’extension Tunnels of Terror arrive en 2022. Elle propose un nouveau contenu d’histoire, un autre type d’activité et plus d’armes, de cartes et de skins. Plus de détails sur Tunnels of Terror seront annoncés plus tard. C’est la première des trois extensions incluses dans le pass annuel, qui coûte 40 $ ou est disponible via les éditions Back 4 Blood Deluxe (90 $) et Ultimate (100 $).

Consultez la feuille de route du DLC Back 4 Blood ci-dessous pour voir ce qui arrive et quand.

Retour sur la prochaine feuille de route du contenu de 4 Blood

Back 4 Blood est sorti début octobre et a rapidement rassemblé plus de 6 millions de joueurs. Le jeu a sans aucun doute connu une augmentation du nombre de joueurs grâce en partie à son inclusion dans Game Pass. Alors que Back 4 Blood a atteint 6 millions de joueurs, ni Turtle Rock ni WB n’ont annoncé le nombre d’exemplaires vendus par le jeu, ni si le jeu a généré un profit par rapport à ce qu’il a coûté à développer.

Les 4 dernières mises à jour sans sang incluent :

novembre

Améliorations de la qualité de vie Corrections de bugs majeurs

décembre

Nouvelles lignes d’approvisionnementZone d’entraînement chevauchéeÉvénement saisonnier de vacancesSolo hors ligne avec progression de la campagneNouveau type de carteToutes nouvelles cartes

2022

Nouvelle difficultéNouvelles cartes de joueurNouvelles cartes de corruptionNouveau mode coopératifMises à jour de mêléeAméliorations de la qualité de vie

Back 4 Blood a été développé par la même équipe qui a créé Left 4 Dead, et dans la revue Back 4 Blood de GameSpot, Richard Wakeling a déclaré : être subtil. »

