Mal et Joanna sont là pour décomposer toutes les choses dans le monde du fandom qu’ils attendent le plus avec impatience cet automne avec une feuille de route du top 10 (07:12). Ils discutent de The Sandman, Cowboy Bebop, DC FanDome et bien plus encore pour aiguiser l’appétit du Ringer-Verse.

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal