La feuille de route PS5 de Sony nous laisse beaucoup de questions

Le cycle de vie de la PS5 a jusqu’à présent été embourbé par des retards et des questions sans réponse, ce qui a conduit beaucoup à se méfier des plans de Sony pour la console. PlayStation a tenté d’apaiser certaines de ces craintes lors de sa grande vitrine 2021 en septembre, mais nous nous sommes retrouvés avec beaucoup trop de questions et très peu de réponses. Alors qu’Insomniac semble passer un temps assez productif à travailler sur Spider-Man 2 et un jeu Wolverine, bon nombre de ses plus grands studios – à l’exception de Sony Santa Monica et Guerrilla Games, qui développent actuellement God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West, respectivement – travaillent sur des projets non annoncés.

On pourrait dire que cette tactique de ne pas annoncer les jeux trop tôt a ses mérites. Les studios peuvent ressentir moins de pression pour atteindre une date spécifique lorsque le jeu n’est pas annoncé ou finalisé publiquement, et il n’y aura pas une foule de personnes se disputant des déclassements supposés ou des graphismes peu impressionnants avant son lancement. En jetant un coup d’œil à la réaction aux captures d’écran de Redfall divulguées, vous verrez de nombreuses personnes discuter de la qualité des graphismes, sans tenir compte du fait qu’il s’agit d’une première version alpha non destinée au public. En n’annonçant pas les jeux avant qu’ils ne soient prêts, Sony peut éviter ce contrecoup dans une certaine mesure. Mais cela conduit à un tout autre problème : les fans ne se sentent pas en confiance dans l’entreprise.

Jusqu’à présent, le cycle de vie de la PS5 a été embourbé par des retards et des questions sans réponse.

Ce ne serait probablement pas un problème si le concurrent direct de Sony, Microsoft, n’avait pas autant d’exclusivités en préparation. Xbox a The Outer Worlds 2, Avoué, The Elder Scrolls IV, Starfield, Fable, Hellblade 2, Indiana Jones, State of Decay 3 et de nombreux autres titres AAA en cours de développement, dont beaucoup n’ont pas de fenêtre de sortie, laissez seules les dates de sortie. À part les prochains jeux d’Insomniac et deux exclusivités qui sortiront d’ici mars 2022, nous ne savons pas ce que la PS5 a à offrir à l’avenir (nonobstant les jeux tiers). Il n’est pas possible d’annoncer la programmation d’une génération entière, mais garder les fans dans le noir aussi longtemps ne rend pas service à Sony non plus. Il ne semble pas avoir trouvé le bon équilibre en termes de cadence d’annonce.

Source : PlayStation

Comme Microsoft, Sony a beaucoup de studios à son actif, mais leurs plans sont dans le noir. Notamment, nous n’avons aucune idée de ce sur quoi travaille Naughty Dog. Les rumeurs pointent vers un remake de The Last of Us pour PS5, et le studio a même confirmé qu’il construisait un jeu multijoueur qui est devenu trop gros pour faire partie de The Last of Us Part 2. Mais nous n’avons rien vu à nous donner une bonne idée de ce que fait vraiment Naughty Dog. Et Bend Studio, qui sort de la sortie 2019 de Days Gone, a été relativement silencieux en se concentrant sur une nouvelle adresse IP.

Il ne serait pas raisonnable d’attendre quelque chose de Sucker Punch pour l’instant compte tenu du succès de Ghost of Tsushima et de son lancement récent, mais ce studio doit avoir quelque chose dans sa manche. S’il s’agissait d’une propriété de Microsoft au lieu de Sony, je parierais que nous aurions déjà entendu parler de ce sur quoi il travaille. Sony garde ses cartes beaucoup plus près de sa poitrine, parfois à son détriment.

Sony semble s’appuyer fortement sur des partenariats tiers pour commercialiser la PS5. Lucasfilm Games vient d’annoncer un remake de Star Wars: Knights of the Old Republics, lancé en tant que console exclusive sur PS5. Il y a aussi Final Fantasy 16 et Forespoken, tous deux issus de Square Enix. Mais Sony ne devrait pas s’appuyer sur des accords tiers comme celui-ci lorsque ces jeux pourraient également se retrouver sur Xbox. La société possède déjà un nombre respectable de studios propriétaires ; nous ne savons tout simplement pas ce que font beaucoup d’entre eux.

Source : PlayStation (capture d’écran)

À une époque où les retards de jeu sont fréquents et les plans changent constamment, la stratégie de Sony semble ici compréhensible. Sony n’est cependant pas la seule grande entreprise du marché, et lorsqu’elle doit affronter Microsoft et prouver pourquoi la PS5 est un meilleur investissement que la Xbox Series X, sa feuille de route est inquiétante.

Lorsque les retards de jeu sont fréquents et que les plans changent constamment, la stratégie de Sony semble ici compréhensible.

Aussi incroyable que soit Insomniac – et je ne doute pas que Spider-Man 2 et Wolverine franchiront la barre haute, devenant probablement l’un des meilleurs jeux PS5 jamais créés – il est étrange de voir ces jeux annoncés si longtemps à l’avance alors que d’autres le sont. t.

Et ce n’est même pas entrer dans ce que Sony a peut-être prévu pour PS5 VR. Nous savons que son contrôleur comportera un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs, un peu comme le DualSense, et ressemblera davantage aux contrôleurs Oculus Quest 2. C’est un grand pas pour PlayStation sur le front de la réalité virtuelle, mais nous en avons très peu entendu parler. La réalité virtuelle est le seul domaine où PlayStation peut (actuellement) se démarquer de la Xbox.

Source : PlayStation (capture d’écran)

Bien que la feuille de route PS5 de Sony laisse beaucoup à désirer, cela ne signifie pas un désastre pour l’entreprise. Mis à part l’optique, PlayStation a récemment livré d’excellents jeux comme Returnal et Ratchet and Clank: Rift Apart. Ce n’est pas tant une question de qualité ici, c’est de quantité. Sony voudra livrer sur les deux fronts dans les années à venir.

Quoi que PlayStation réserve aux fans, il est clair que la société doit travailler sur sa messagerie à l’avenir. Des mois de silence radio ne suffiront pas. Microsoft a réussi à faire passer le message jusqu’à présent cette génération, donc PlayStation a du rattrapage à faire.