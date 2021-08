La FFF convoque Nice et Marseille ce mercredi

in

Après les malheureux événements survenus ce dimanche à Nice lors de Nice-Marseille en Ligue 1, qui ont conduit à la suspension du match à la 74e minute en raison de l’envahissement du terrain et des attaques contre les footballeurs en visite, la Ligue française de football professionnel (LFP) a publié ce lundi matin un très bref communiqué, sans condamner les événements (malgré les qualifier de “graves”) et en informant de la date du que les deux entités doivent se réunir pour, sûrement, discuter des faits.

“Après les graves incidents de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille (3e journée de Ligue 1 Uber Eats), la commission disciplinaire de la LFP convoque les deux clubs pour la séance du mercredi 25 août 2021”dit le patronat français.

La bataille rangée entre ultras et joueurs lors de Nice-Marseille

Bien que Nice ait voulu continuer à jouer le jeu, les joueurs marseillais et leur président ont refusé après les attaques subies. Certains joueurs se sont retrouvés avec des égratignures et des marques dues à l’impact des coups des ultras rouges et noirs.