La FIA a dit aux pilotes de s’attendre à « des décisions différentes avec différents commissaires »

Les pilotes de Formule 1 devaient s’attendre à ce que des décisions différentes soient prises pour des incidents similaires lors d’une réunion d’hier, centrée sur les événements du Grand Prix de São Paulo de la semaine dernière.

Un incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, sur lequel les commissaires sportifs ont décidé de ne pas enquêter, est devenu un point focal après la course. Verstappen a été accusé d’avoir forcé Hamilton à s’écarter, ce pour quoi plusieurs pilotes et équipes affirment avoir été pénalisés auparavant.

La demande de Mercedes de demander aux commissaires sportifs de revoir leur décision de ne pas enquêter sur l’incident a été refusée hier. La question de savoir si un nouveau précédent avait été établi sur la manière dont de tels incidents seront traités à l’avenir s’est posée hier lors du briefing des pilotes avec le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi.

S’exprimant lors de la conférence de presse de la FIA après les qualifications, Hamilton a déclaré que la réunion n’avait pas permis de déterminer si les mouvements du type que Verstappen effectué au Brésil entraîneraient des pénalités à l’avenir. Il a déclaré que la FIA a indiqué qu’étant donné que différents commissaires sont utilisés d’une course à l’autre, les décisions peuvent ne pas toujours être cohérentes.

« Ce n’est pas clair », a déclaré Hamilton. « Ils ont dit que ce serait différent avec différents stewards. Cela pourrait être différent avec différents stewards, c’est ce qu’ils ont dit.

Hamilton a fait ses commentaires lorsqu’on lui a demandé si les pilotes avaient été informés que les commissaires sportifs ne prendraient pas nécessairement la même décision dans les mêmes circonstances que ce qui s’est passé au Brésil. À la suite de cela, Verstappen – à qui on a posé la même question – s’est plaint que ses collègues chauffeurs avaient décrit ce qui avait été discuté lors de la réunion.

« Pour moi, la chose que je n’aime pas, c’est que nous discutons de ce genre de choses et ils n’ont pas besoin d’aller voir les médias », a-t-il déclaré.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« Vous parlez aux experts, et je pense qu’il est plus important que nous discutions de ces choses avec les experts et que nous ne nous contentions pas de lancer des choses sur les réseaux sociaux pour rien.

« Je ne sais pas vraiment quoi commenter là-dessus, je préfère parler aux responsables et juste discuter avec eux de choses futures en général, pas seulement comme un incident ou quoi que ce soit d’autre. »

Bottas a déclaré qu’il « serait un peu bizarre » si les stewards traitaient des cas similaires différemment à l’avenir.

Selon Hamilton, la majorité des conducteurs présents à la réunion ont demandé des éclaircissements sur le traitement de l’incident au Brésil.

« Chaque pilote – je pense, à l’exception de Max – demandait de la clarté mais ce n’était pas très clair », a-t-il déclaré. « On ne sait toujours pas quelles sont les limites de cette piste. Ce n’est clairement plus la ligne blanche, lors des dépassements.

«Donc, nous y allons et nous demandons juste de la cohérence. Donc, si c’est la même chose que la dernière course, alors cela devrait être la même pour nous tous dans ces scénarios et c’est bien.

Cependant, Verstappen a déclaré que la réunion avait donné une idée claire de la façon dont les stewards traiteraient les incidents à l’avenir.

« Chacun est différent et chacun a sa propre manière de courir, de défendre et de dépasser », a-t-il déclaré. « Et bien sûr, il est également très difficile pour la FIA d’avoir tout le monde sur la même ligne. Bien sûr, ils décident mais chaque conducteur a un avis différent.

« Je pense qu’hier, il s’agissait de partager leurs opinions, puis la FIA d’expliquer leur processus de discussion derrière cela. Je pense donc que nous avons parcouru un long chemin, et ce fut un très long briefing. Donc je pense que c’était, à la fin, assez clair.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :